Sport Domenica all'ora dell'aperitivo il Cagliari incontra la Sampdoria - Mazzarri: il campionato ricomincia domani Per il tecnico: “Bisogna cambiare rotta”

I rossoblù affronteranno la Sampdoria al Sant'Elia alle 12 e 30. La pausa nazionali è servita a ricomporre le idee dopo la delusione contro il Venezia e l’inizio di campionato mediocre dei sardi. Il tecnico Walter Mazzarri presenta la sfida contro la Sampdoria, appuntamento da non sbagliare per non sprofondare negli abissi.L'attuale posizione in classifica, ultimi, è già abbastanza pesante. “Ai ragazzi dopo il pareggio col Venezia - dice il mister -ho detto di fare conto che ci sono 16 squadre e 32 partite. La prima abbiamo preso un punto, pensiamo alla Sampdoria, la fase passiva feroce. Queste due settimane ho cercato di fare un lavoro in un certo modo. Il campionato inizia adesso, abbiamo 31 partite davanti. Spero che il pubblico ci dia una mano”. Sulla scorsa partita dopo il pareggio deludente all’ultimo minuto contro il Venezia dice che: “A volte le stesse gare le porti a casa con una vittoria o un pareggio. Era difficile pensare che col Venezia non avremmo portato a casa il risultato. Se andiamo a vedere le altre gare precedenti qualche punticino avremmo potuto raccattarlo in più”. Sulla Sampdoria dice che “ha meno punti di quelli che meritava. Gioca bene e ha messo in difficoltà tutti, stesso modulo più o meno dell’anno scorso. Sono partite difficili ed equilibrate, la Samp ha valori importanti in rosa.” E conclude dando fiducia alla squadra: “Dobbiamo fare la nostra partita, se facciamo la fase difensiva in un certo modo e sviluppiamo la manovra adeguatamente possiamo metterli in difficoltà”. (p.t.)