Alghero: grande basket femminile al PalaCorbia - la Mercede ospita la Dinamo 2000

La Mercede arriva alla partita dopo una settimana di allenamenti a ranghi ridotti, complice l'impegno in Eurocup della Dinamo SS che ha privato la squadra di Tijana Mitreva, convocata per la trasferta in Svizzera. Nonostante qualche acciacco e qualche assente, le catalane vogliono riprendere da dove si sono fermate due settimane fa, ossia dalla vittoria; sicuramente non sarà semplice perché la Dinamo2000 è reduce da due vittorie e parte coi favori del pronostico. Arbitri dell'incontro i sigg.ri Sanna Davide e Tarasco Francesco entrambi di Sassari.

Stasera sabato 16 ottobre alle 19, tra le mura amiche del Pala Corbia, la Mercede Alghero incontrerà la Dinamo2000 di Sassari in serie B F. Le sassaresi, new entry del campionato, sono indicate dagli addetti ai lavori come le favorite, insieme alla Virtus Cagliari. Squadra allenata dallo storico ex campione della Dinamo Emanuele Rotondo, che annovera nel roster Francesca Brembilla, Laura Carta, Eleonora Piana, Elena Mastrovito a cui si aggiungono altre pedine provenienti dal S. Orsola team '98 e le giovani U19 della Dinamo2000.