Dinamo Banco di Sardegna: ancora una trasferta - Domenica a Treviso

Dobbiamo essere bravi a reagire, dobbiamo capire che non può più succedere di lasciare gli avversari dilagare negli ultimi minuti. Vorrei uno scatto di orgoglio e un continuo miglioramento dal punto di vista tecnico tattico, ripartendo proprio da quel primo quarto. Non è solo una questione tecnico tattica ma soprattutto mentale: voglio una reazione mentale fin da subito”. A Tenerife un ottimo primo quarto, poi il calo: qual è la chiave perchè questo non si ripeta? “Non mi aspetto miracoli, quando una squadra come la nostra non si allena con continuità -e noi negli ultimi 14 giorni abbiamo viaggiato 7 e 4 si è andati in campo- la partita va messa dal punto di vista agonistico. Nel 1° quarto a Tenerife oltre alle esecuzioni e riscoprire sul campo le cose che avevamo fatto bene con Reggio, erano ottime l'intensità difensiva e aggressività ed è da quelle che dobbiamo ripartire. Siamo calati e vogliamo capire tatticamente e tecnicamente cosa possiamo migliorare, ma tutto deve partire dalla continuità a livello di intensità.





Con Reggio Emilia era successa la stessa cosa nel secondo tempo: abbiamo cambiato la partita quando abbiamo migliorato l'intensità e la connessione tra i giocatori. Dobbiamo essere più squadra e farlo in breve tempo”. Treviso è un avversario ostico, che partita si aspetta? “Nel campionato italiano ci sono tre squadre un po' più forti delle altre, con ambizioni diverse, e dietro un folto gruppo di inseguitrici, tra cui Treviso: con tutte queste non puoi abbassare il livello, lo abbiamo visto sulla nostra pelle a Brindisi nonostante il nostro controbreak nell'ultimo quarto. Non si può vivere di strappi, anche positivi, nella partita con questi rivali perchè sono capaci di punirti: Treviso ha giocatori perimetrali, molto forti dal punto di vista tecnico sul perimetro, grandi tiratori, può giocare bassa ma ha anche giocatori importanti sotto canestro come Jones e Sims. Dobbiamo approcciare alla partita pensando a questo concetto: l'obiettivo è trovare la continuità soprattutto dal punto di vista mentale. Quello tecnico necessita tempo ma dal punto di vista mentale non possiamo regalare altro tempo”.