Golfo di Oristano: le raffiche di vento rendono ancora più affascinante il Kite World Championship

“Le condizioni erano difficili e hanno dimostrato che l’organizzazione dell’evento era pronta a tutto. La giornata di oggi, 14 ottobre, è stata caratterizzata da un vento molto rafficato, non consono in questo Golfo, dai 14 ad oltre 20 nodi, concludiamo la seconda giornata con una interessante classifica, 6 regate per gli uomini, 7 per le donne. La giornata di venerdì sarà l’ultimo giorno di regate di qualificazioni per poter definire gold, silver e bronze, per giungere alle fasi conclusive dell’week- end.” Dopo il Golfo di Oristano, la grande carovana delle World Series si trasferirà alle Isole Canarie con una tappa a Fuerteventura e la finalissima a Maspalomas in Gran Canaria. Sabato 16 e Domenica 17 ottobre Torre Grande andrà in diretta mondiale sui canali web del Formula Kite e verrà rilanciata dai canali social dell’Open Water Challenge. A commentare queste due grandi giornate, insieme ai giornalisti, ci saranno Mirco Babini e Tiger Tyson, giovane promessa del Kite mondiale.

I protagonisti del grande Kite mondiale hanno dato grande spettacolo oggi nel Golfo di Oristano, impegnati nella seconda giornata di regate del Formula Kite World Championship. I primi ad entrare in acqua sono stati gli uomini, partiti alle 12:00 come da cronoprogramma, in testa alla classifica c’è il francese Theo De Ramecourt, seguito dall’atleta di Singapore Maximilian Maeder e Axel Mazzella, in acqua con il vessillo francese. Chiudono la top five l’inglese Guy Bridge e l’italiano Riccardo Pianosi. Tra le donne resta in testa anche per il secondo giorno l’americana Daniela Moroz seguita dalle due atlete francesi Lauriane Nolot e Poema Newland, in quarta posizione Julia Damasiewics del team polacco e l’inglese Ellie Aldridge. “Inizio bellissimo, intenso, per la giornata di ieri” spiega Mirco Babini Presidente della Federazione Internazionale del Kiteboarding IKA e Presidente di CKWI (Classe Nazionale di Kiteboarding e Wingfoil).