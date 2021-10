Cominciate a Torre Grande le gare del Campionato del Mondo di Kiteboard

Lo spettacolo che Torre Grande vive fino a domenica 17 ottobre è un’anteprima di quanto si vedrà ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, chiunque potrà ammirare dalla spiaggia e dal litorale questo grande momento di sport. Le gare previste per la giornata di ieri, 13 ottobre, sono cominciate dopo le 15:00, uno slittamento dovuto all’assenza di vento favorevole che ha fatto sì che solo le donne siano state le protagoniste di questa prima giornata, conclusa al tramonto. Sono state 49 le donne in gara nella giornata di questo grande mondiale ospitato dall’organizzazione dell’Open Water Challenge nella Marina di Torre Grande a Oristano. La classifica generale della prima giornata vede in testa l’attuale campionessa del mondo, l’americana Daniela Moroz seguita dalla francese Lauriane Nolot e Katie Dabson in rappresentanza della Gran Bretagna. Una classifica che ha subito modifiche in tarda serata in seguito al “protest time”.





L’Italia al momento è al 10° posto con Tiana Laporte. Il programma del “Formula Kite World Championship”: Da mercoledì 14 ottobre a sabato 16 ottobre: ore 10:00 Rider’s meeting e alle 12:00 partenza del Formula Kite World Championship, fasi di qualifiche. Domenica 17 ottobre- ore 11:00 fasi finali; ore 16:00 premiazioni e alle 17:00 Cerimonia di chiusura “La prima giornata ha visto protagoniste solo le donne - commenta Eddy Piana, organizzatore dell’OWC- dispiace che le condizioni meteo non siano state perfette nella prima parte della regata. Per la giornata di oggi, 14 ottobre, le previsioni promettono vento più fresco e questo dovrebbe farci ben sperare per la riuscita della seconda giornata di gare in cui vedremo anche gli uomini impegnati nel campo di regata.”

Le prime gare del Campionato del Mondo di Kiteboard, sono cominciate nella Marina di Torre Grande, ospiti 140 atleti, tutti i team delle 33 nazioni: Colombia, Argentina, Cile ma anche Singapore, Mauritius, Thailandia e ancora Gran Bretagna, Ungheria, e le più vicine Spagna, Francia, Germania. Sono solo alcune delle nazionali presenti in Sardegna da diverse settimane.