Torres: sabato al Vanni Sanna arriva il Real Monte Rotondo

I biglietti utili ad assistere al match sono a disposizione nei seguenti punti vendita: Abì Bar Bistrot (da lunedì a venerdì dalle 07 alle 22; aperto anche sabato mattina); Buffetti (da lunedì a venerdì dalle 09 alle 13 e dalle 16:30 alle 19); Vineria Tola (da lunedì a sabato dalle 18:30 alle 24); Chicco Caffé (da lunedì a sabato dalle 07 alle 21); The Small Café (da lunedì a sabato dalle 07 alle 21); Web Caffé (da lunedì a sabato dalle 07 alle 21); The Cube Coffee- Food & Drink (tutti i giorni dalle ore 06.30 alle 24). Domani e venerdì i ticket saranno acquistabili anche presso la segreteria dello stadio Vanni Sanna dalle 15 alle 19. Sabato, a partire dalle 10:30 e sino a inizio gara, sarà aperta la biglietteria di via Romita (piscine). Prezzi: biglietto ridotto curva 7 euro, intero curva 10 euro; biglietto ridotto tribuna 12 euro; intero tribuna 15 euro. I ridotti sono riservati a donne, over 65, disabili e ragazzi di età compresa fra i 12 e i 18 anni. Al di sotto dei 12 anni, l’ingresso allo stadio “Vanni Sanna” è gratuito.

La quinta giornata del girone di ritorno del campionato di serie D (girone G) si gioca d’anticipo: sabato 16 ottobre alle ore 15 sull’erba dello stadio “Vanni Sanna” di Sassari la Torres affronterà il Real Monte Rotondo Scalo. I rossoblù sono reduci dal convincente e prezioso successo in trasferta sul Cynthialbalonga di domenica scorsa, lavorano secondo programma agli ordini di mister Greco e si preparano alla sfida. Sabato, a tifare Torres sugli spalti del Vanni Sanna a conferma di quanto accaduto nell’ultimo match casalingo, ci saranno ancora i ragazzi della Ge.Na. (4 più un accompagnatore). Ma una società che è simbolo di una città e che guarda alla città, deve avere a cuore tutti i cittadini e tutti i suoi tifosi. Anche di quelli che attraversano situazioni difficili e sono in difficoltà. Per questo sono stati messi a disposizione della Casa della Divina Provvidenza 8 tagliandi (più due accompagnatori): perché salire alla Torres è desiderio che merita di essere esaudito.