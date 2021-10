Marina di Torre Grande: al via da oggi Formula Kite World Championship

Il programma: Lunedì 11 ottobre - iscrizioni degli atleti al Formula Kite World Championship; Martedì 12 ottobre -prove libere; alle ore 18:00 Cerimonia di apertura; Da mercoledì 13 a domenica 17 - alle ore 10:00 Rider’s meeting e alle 11:00 partenza del Formula Kite World Championship, fasi di qualifiche. Domenica 17 ottobre- ore 11:00 fasi finali; ore 16:00 premiazioni e alle 17:00 Cerimonia di chiusura Wing & Paddle Festival, le classifiche delle competizioni di sabato 9 e domenica 10 ottobre. Sono stati 80 i partecipanti al Festival più divertente e avvincente per gli amanti del sup e wing, tutti si sono dati battaglia fino a raggiungere le acque dell’antica città di Tharros, a San Giovanni di Sinis. Sabato 9 ottobre: per la sup race, tra gli uomini i vincitori sono Tommaso Pampinella, Massimo Giglione e Giuseppe Carboni, tra le donne Simona Atzori, Valeria Scanu, Valentina Casula.





Per il wing foil, la nuova disciplina acquatica, la classifica vede vincitori Gianluca Marcis, Nicolò Spanu e Nicolò Carpini. Domenica 10 ottobre: i primi ad aggiudicarsi la Long Distance Sup sono Tomaso Pampinella, Giuseppe Carboni, Fabrizio Cardia. mentre per la Long Distance WingFoil i primi gradini del podio vanno a Nicolò Spanu, Gianluca Marcis, Matteo Spanu. Il Green Village è stato un grande successo per il pubblico presente, diversi i guru del pensiero green che si sono alternati sul palco per parlare di sport, ambiente, sostenibilità ambientale, salvaguardia delle specie marine ma anche economia del mare e progetti volti alla tutela dell’ambiente. Tra gli ospiti l’IMC, l’Area Marina Protetta Sinis Mal di Ventre, il CNR-CReS, MedSea, SeaMe, LegaCoop, Flag Pescando, il Ceas e la Cooperativa Sociale nel Sinis, il Fondo Ambiente Italiano. “Questi primi due giorni sono stati fantastici- dichiara soddisfatto Eddy Piana, organizzatore dell’evento- grande partecipazione da parte degli amatori alle competizioni del Wing & Paddle Festival, il meteo è stato dalla nostra parte con condizioni meteomarine favorevoli, se non ottime. Ora guardiamo a questa settimana mondiale con grandi aspettative e il grande sogno che si realizza: ospitiamo il Mondiale di Kiteboarding e un anticipo di quello che vedremo alle Olimpiadi di Parigi 2024.”

Terminata la due giorni dedicata al Wing &Paddle Festival e al Green Village dell’Open Water Challenge, comincia la grande avventura mondiale in cui la Marina di Torre Grande sarà la grande protagonista. Da lunedì 11 fino a domenica 17 ottobre le acque del Golfo di Oristano ospiteranno i kite degli atleti più forti del mondo che gli spettatori potranno ammirare liberamente dalla spiaggia. Il Formula Kite World Championship è un evento di grande importanza internazionale per lo sport perchè nelle acque sarde sarà utilizzato per la prima volta il format a cui gli atleti si dovranno attenere durante le competizioni delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il numero massimo di atleti che potranno iscriversi oggi, lunedì 11, è di 180 tra uomini e donne ed il tutto esaurito non è così lontano dalle aspettative.