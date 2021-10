Beffa nel finale per il Sassari Calcio Latte Dolce: sconfitto in casa a tempo scaduto

Al 53’ Cabeccia serve Bartulovic, che a botta sicura va vicinissimo al raddoppio, ma Manni, con un colpo di reni, salva il risultato. Il match, a differenza del primo tempo, è molto più vivo e con tante occasioni da gol da entrambe le parti e la Vis Artena, sfiora il raddoppio in un due occasioni con Capodaglio. Al 21’ pareggia la Vis Artena: Sfanò sugli sviluppi di calcio d’angolo, da pochi metri, trova l’angolino e realizza il gol dell’1-1. Negli ultimi minuti del match, le due squadre vanno entrambe vicine al gol della vittoria: prima Tornos costringe Carboni al miracolo, poi Altea al 45’ con un tiro al volo dal limite dell’area colpisce la traversa a Manni battuto.





Al 96’, a tempo scaduto, Odianose, sempre sugli sviluppi di calcio d’angolo, realizza il gol vittoria della Vis Artena, che ottiene così i primi 3 punti stagionali. Sassari Calcio Latte Dolce: Carboni; Pireddu, Cabeccia, Salvaterra, Di Marco (38’ st Taveri); Cassini (20 st Altea), Tedde, Piga (27’ st Palombi), Cannas (38’ st Grassi), Bartulovic, Palmas (20’ st Medico). A disposizione: Carta, Fusco, Piredda, Mudadu. Allenatore: Pierluigi Scotto Vis Artena: Manni; Maini, Paolacci, Sfanò; Magliocchetti, Lucchese, Capodaglio, Carbone (39' st Odianose), Pompei; Di Vico (32’ st Tornos), Taviani (32’ st Catapano). A disposizione: Chingari, Halili, Contucci, D’Agostino, Aglietti, De Angelis. Allenatore: Fabrizio Perrotti Marcatori: 8' Bartulovic (SLD), 66' Sfanò (VA), 96' Odianose (VA) Recupero: pt 2’, st 5’ Ammoniti: Di Marco (SLD), Tedde (SLD), Pompei (VA), Cassini (SLD), Piga (SLD), Sfanò (VA), Maini (VA), Carboni (SLD), Pireddu (SLD), Carbone (VA) Espulsioni: Cabeccia al 93’ per doppia ammonizione

Partono meglio i biancocelesti, che all’8’ si portano in vantaggio: cross di Palmas, che trova Bartulovic e l’attaccante sloveno non sbaglia realizzando il gol dell’1-0. Al 17’ il Sassari Calcio va vicino al raddoppio con Palmas che manca di poco il pallone su cross di Cannas. Nella parte centrale del primo tempo si gioca un match nervoso e molto spezzettato e al 35’ il Sassari Calcio Latte Dolce si ritrova con cinque giocatori ammoniti. Nel corso della prima frazione i sassaresi vanno più volte vicini al raddoppio: prima Cannas si ritrova solo davanti a Manni, ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta, poi al 45’ la punizione di Palmas, dal limite dell’area si stampa sulla barriera. Nella ripresa si parte con una palla gol per la Vis Artena: punizione dal limite di Capodaglio, che termina di poco alta. Pochi minuti più tardi, i laziali rischiano l’autogol su un cross di Cassini, ma la parata di Manni, salva i ragazzi di mister Perrotti.