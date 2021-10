Doppietta di podi al Mugello per la Squadra Corse Angelo Caffi

Dopo l'esordio strepitoso all'Autodromo di Vallelunga, arriva il secondo podio anche per Jody Simone Vullo nella prima manche al Mugello. Il pilota al volante della BMW, seguita da Pinetti Motorsport, conquista la medaglia di bronzo dopo un'eccezionale rimonta già dai primissimi giri. Nonostante una partenza in settima posizione il driver della Squadra Corse Angelo Caffi, scala la vetta e dopo essere balzato subito in quarta piazza si rende protagonista di un eccezionale sorpasso che lo porta al terzo posto. Manche più sfortunata la seconda, infatti, dopo una partenza in rimonta ha visto il pilota lombardo costretto a ritirarsi. Un contatto, già dai primi giri, lo ha portato ad un’uscita di pista con dei danni alla vettura che lo hanno costretto allo stop.Entrambi i driver hanno saputo onorare i rispettivi campionati nel race finale dell'ACI Racing Weekend, dimostrando grinta, passione ed esperienza che, nonostante la giovane età dei piloti, si sono dimostrate in grado di esaltare la Squadra Corse Angelo Caffi sia nella MINI Challenge che nella BMW M2 CS Racing Cup.

Grandi soddisfazioni per Squadra Corse Angelo Caffi, che lavora in collaborazione con la concessionaria Tullo Pezzo, nell’ambito dell'ACI Racing Weekend all'Autodromo toscano del Mugello. Il fine-settimana dal'8 al 10 ottobre si è dipinto con sfide ricche di potente adrenalina e agonismo per entrambi i giovani driver in gara rispettivamente nell’appuntamento conclusivo delle serie MINI Challenge e BMW M2 CS Racing Cup Italy. Andrea Palazzo conclude il campionato in maniera strepitosa con il secondo gradino del podio in gara 2. Nonostante una partenza in quarta fila nella prima manche, raggiunge con uno scatto incredibile i piedi del podio, chiudendo la prima gara al 6° posto. Accesissima anche la seconda manche nella quale, dopo una partenza eccezionale che aveva fatto guadagnare la leadership al driver pugliese partito in terza posizione, dopo una sfida agguerrita consacra il pilota del team bresciano medaglia d'argento. Posizione che permette al pilota in arrivo dalle salite di onorare, in maniera eccellente e fino alla fine, il campionato 2021 nella serie monomarca MINI Challenge.