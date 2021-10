Tennistavolo Sassari: la A2 maschile pareggia in casa 3-3 contro Torre del Greco

Nel terzo confronto l'aquilano Marco Prosperini si è imposto 3-0 su Marco Sinigaglia, confermando una classe ancora intatta, come del resto dimostrato qualche mese fa con l'oro ai Campionati Italiani Veterani nella categoria Over50. Un Ashimiyu più sicuro e reattivo ha poi pareggiato per la squadra sassarese con un perentorio 3-0 inflitto a Oyetayo. Ottimo ancora Marco Poma contro Prosperini per il match che ha dato il vantaggio al Tennistavolo Sassari. Poma ha vinto i primi due set, poi ha subito la rimonta dell'esperto Prosperini, ma sul 2-2 il pongista di casa ha sfoderato i suoi colpi migliori e ha vinto il quinto e decisivo set 11-3 Nel match decisivo Marco Sinigaglia è andato sino al quinto set contro Sabatino che però ha avuto maggiore freddezza e ha vinto, ottenendo il punto del pareggio per Torre del Greco, che – va ricordato- nella stagione passata ha sfiorato la promozione nella massima serie.

Un buon punto contro un'avversaria esperta e quotata. E c'è persino un pizzico di rammarico per un match che il Tennistavolo Sassari avrebbe potuto vincere. Sul proprio campo si è chiuso in parità 3-3 l'incontro contro Torre del Greco valido per la prima giornata della A2 maschile. La matricola sassarese ha iniziato il match con la bella vittoria di Marco Poma su Shola Oyetayo: sul 1-2 il pongista di casa è riuscito a sprigionare tutto il suo talento e ha chiuso in maniera perentoria quarto e quinto set col punteggio di 11-4 e 11-6, piazzando ottimi punti su qualche spettacolare scambio lungo. Nel secondo duello ha iniziato bene Ganiyu Ashimiyu contro Sabatino, portandosi sull'1-0. Avrebbe potuto anche chiudere il secondo set ma il giocatore della squadra ospite ha vinto 13-11 e il neo acquisto del team guidato da Mario Santona ha perso sicurezza e ceduto anche negli altri due set.