Paltrinieri vince ad Alghero l'Open Water Tour

La sfida in rosa vede salire sul podio le teutoniche Leonie Beck e Jannette Spiwoks, seguite dalla bravissima Giulia Gabbrielleschi, già vincitrice nella gara toscana. Dietro di lei altre due connazionali, Giulia Berton e Martina De Memme la cui costanza nei piazzamenti (c’è anche la vittoria nella tappa in Macedonia) le è valso il premio finale. Applausi anche per il fondista sardo Fabio Dalu, accompagnato dal suo allenatore Marco Cara, per la prima volta chiamato nel giro della nazionale . L’universitario cagliaritano, per gran parte della gara, è riuscito a tenere il ritmo dei campioni. Il presidente Danilo Russu. "Non hanno vinto solo gli atleti nella Riviera del Corallo. Le raffiche di complimenti ricevuti dagli organizzatori sferzano i loro cuori e lasciano margini di riuscita anche per il prossimo anno.





La Federnuoto Sardegna supera con ampi voti quest’altro test internazionale dopo le recensioni positive avute per il Sardinia Waterpolo Cup che a luglio aveva riunito tre nazionali di pallanuoto: Italia, Russia, Croazia." Russu, seppur provato da questo periodo di intenso lavoro non si dimentica di elogiare coloro che sono riusciti ad imbastire un apparato organizzativo efficiente su più fronti: vitto, alloggio e campo gara, tutti da incanto. “In primo luogo mi devo complimentare con la Freedom in Water e la sua presidente Silvia Fioravanti che è stata attenta nel preservare il benessere delle dieci delegazioni europee presenti. Il suo lavoro - continua Russu – si è unito a quello dell’Olimpic Team che ha dato dritte importanti su come gestire la giornata, visto che aveva portato a buon fine il ritrovo natatorio di Piombino. E di sicuro è stato decisivo anche il supporto della FIN Sardegna. I RISULTATI LEN Open Water Cup 2021 - Leg 5-Alghero (ITA)-9 Oct 2021 UOMINI 1.Gregorio Paltrinieri (Italia) 1h55'00''8 2. Domenico Acerenza (Italia) 1h55'01''6 3.Marc Antoine Olivier (Francia) 1h55'03''9 DONNE 1.Leonie Beck (Germania) 2h03'48''5; 2.Jannette Spiwoks (Germania) 2h03'57''5; 3. Giulia Gabbrielleschi (Italia) 2h03'59''





I risultati ufficiali completi su questo link: http://len.microplustiming.com/LENowcup2021-alghero/index_web.php?s=Q2hlY2tKc29uVG9Mb2FkKCdBU1gnLCAnMDU1JywgJzAwNScsICcwMDEnLCAnJywgJycsICdNSVhFRMKgLcKgMTAgS20nLCAnTUlYRUTCoC3CoDEwIEttJywgJ01JWEVEwqAtwqAxMCBLbScpOw==&cat=&page=&spec=&bat=&td=CAL_CIS_DAY&hg=&descIT=&descEN=&descFR=&curCatSel_M_F=undefined I VINCITORI DELLE PRECEDENTI TAPPE Gara 1: 14 agosto 2021 – Ohrid (Macedonia) Vincitori: Marc-Antoine Olivier (FRA) & Martina de Memme (ITA) Gara 2: 19 settembre 2021 – Rijeka (Croazia) – Cancellata Gara 3: 25 settembre 2021 – Barcellona (Spagna) Vincitori: Florian Wellbrock (GER) & Jeanette Spiwoks (GER) Gara 4: 3 ottobre 2021– Piombino Vincitori: Gregorio Paltrinieri (ITA) & Giulia Gabbrielleschi (ITA) VINCITORI CIRCUITO LEN OPEN WATER CUP 2021 MASCHILE: Gregorio Paltrinieri FEMMINILE: Martina De Memme

Non si poteva attendere di meglio dalla tappa sarda della Coppa Europa LEN di nuoto in acque libere. Alghero consacra Gregorio Paltrinieri e Martina De Memme come leader delle classifiche finali maschili e femminili che hanno assemblato i migliori piazzamenti nelle quattro tappe del circuito 2021. L’exploit italiano è avvenuto sotto il sole e a contatto con un mare calmo ma tendente a rinfrescarsi visto che l’autunno si è incuneato prepotentemente anche nella baia di Porto Conte. Greg il magnifico, dopo il successo della scorsa settimana a Piombino replica da campione qual è contenendo gli attacchi del suo ugualmente ineccepibile compagno di squadra Domenico Acerenza e del talentuoso transalpino Marc Antoine Olivier che hanno chiuso i dieci chilometri distanziati di un niente.