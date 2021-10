Campionato Italiano Rally: Ciuffi - Gonella su Skoda conquistano il podio a Verona

Grande soddisfazione per questi due importanti risultati che rilancia il finale di stagione: -“Il feeling con la Fabia è stato immediato ed il risultato ci riscatta delle ombre delle ultime due gare - ha commentato un emozionato Ciuffi a fine gara - Abbiamo mantenuto la concentrazione molto alta per tutta la gara, non volevamo commettere errori. Il team Balbosca ha lavorato in maniera formidabile e le scelte di gomme Pirelli sono state sempre efficaci. Il risultato ripaga i nostri sforzi ma è una ricompensa adeguata alla fiducia di ACI Team Italia. Il podio gratifica anche lgi sforzi fatti unitamente alla Squadra Corse Angelo Caffi, sempre al nostro fianco in modo concreto ed efficiente”-. Top 5 assoluta 39° Rally Due Valli (CIR Sparco): 1. Basso-Granai (Skoda Fabia R5) in 1h02'04”0; 2. Albertini-Fappani (Skoda Fabia R5) a 7”0; 3. Ciuffi-Gonella (Skoda Fabia R5) a 38”7; 4. De Tommasso-Ascalone (Citroen C3 R5) a 59”0; 5. Scattolon-Bernacchini (VW Polo R5) a 2'14”0.

