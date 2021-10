Domenica parte la Alghero Half Marathon - Previsto record di partecipanti - Una classica per i runners sardi

Rispetto al 2019 gli organizzatori non hanno previsto la gara non competitiva. Il quartier generale sarà Lo Quarter, largo San Francesco. Da sabato 9, ore 16, sarà possibile ritirare il pettorale di gara previa dimostrazione di possedere il green pass. Le iscrizioni alle gare, come anche il ritiro del pettorale, proseguiranno la mattina della gara (08.00-08.45). Non è previsto il deposito bagagli poiché incompatibile con le norme anti Covid. Terminate le due competizioni, sempre al largo San Francesco, saranno premiati i primi cinque in campo maschile e femminile della mezza maratona e dei 10km nonché i primi tre classificati delle singole categoria Fidal per entrambe le competizioni. Il percorso della 21Km, omologato dalla Fidal, è un anello da 10.5km da ripetere due volte che si snoderà dalla partenza di piazza Sulis, via XX Settembre, via Sassari, via Garibaldi, via Lido, viale I maggio con giro di boa (ristoro) poco prima della rotonda di Fertilia per rientrare direzione Alghero ed arrivare allo scalo Tarantiello, via Simon, largo San Francesco, piazza Sulis (arrivo dei Diecimila), lungomare Dante (ristoro) e ritorno su piazza Sulis. Le suddette strade saranno soggette all’interdizione del traffico fino al termine della manifestazione.





Dalla partenza fino ai primi 500 metri di gara i partecipanti dovranno indossare le mascherine. Il via verrà dato alle ore 9.30 per i concorrenti della 10km e subito dopo i protagonisti della mezza maratona. Tra gli iscritti spicca il nome di Claudia Pinna che nelle precedenti tre edizioni ha vinto in due occasioni la mezza maratona (2017 e 2018) e i Diecimila del 2019, anno che mise in palio il titolo regionale sui 10km. Sono della portacolori del Cus Cagliari, reduce dagli assoluti a squadra di Palermo, i record femminili sul percorso algherese (1h17’14 nei 21km quattro anni fa e 35’26 nei 10km del 2019). In campo maschile ai nastri di partenza il selargino della Cagliari Atletica Roberto Melis, fresco vincitore domenica scorsa a Chia e trionfatore ad Alghero nel 2019 dove stabilì il nuovo record sulla mezza (1h11’19). In gara il suo compagno di squadra Claudio Solla che sempre ad Alghero ottenne la vittoria nei Diecimila del 2019 ad appena tredici secondi dal record del percorso ottenuto da Giuseppe Mura (32’44) nel 2017. Con loro la fashion jogger Lisa Migliorini. Partner dell’edizione 2021 dell’Alghero Half Marathon e Diecimila saranno Arborea, supermercati Nonna Isa, Hotel Carlos V, Acqua San Martino, Oleificio San Giuliano, Cherchi pergamena di pane, ProAction, edicola Badalotti, RistoFever, frutta e verdura Pagotto, Ikebana, Transport Taula, EdilCorbia, Maison Bienestar, Welcome Cars.

E’ la gara podistica del nord Sardegna con il maggior numero di partecipanti. Ha appena cinque anni di vita ma tanto è bastato per ottenere un alto consenso di pubblico ed estimatori, diventando tappa d’obbligo per gli appassionati della corsa che giungono da tutta l’isola e anche da chi vuole coniugare uno scampolo di vacanza sommato ad una gara podistica. Domenica 10 ottobre ritorna dopo un anno di interruzione l’Alghero Half Marathon e i Diecimila, edizione numero quattro, manifestazione organizzata dall’Alghero Marathon con il patrocinio del Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Coni Sardegna e Fidal regionale. La macchina organizzativa è in gran fermento per ultimare i preparativi ed accogliere al meglio l’esercito dei runners che hanno già provveduto ad iscriversi all’appuntamento lungo le strade di Alghero. Sono attesi non meno di 800 podisti tesserati Fidal suddivisi tra mezza maratona e 10km. Autentici numeri da record per quello che per la Sardegna sarà il primo grande evento di atletica leggera su strada post pandemia. Nelle prime tre edizioni le due gare competitive registrarono cifre in costante crescendo sia tra gli iscritti che tra i finisher (602 nel 2017, 712 nel 2018 e 738 nel 2019).