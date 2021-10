Tennistavolo Sassari: la A2 maschile inizia sabato in casa contro Torre del Greco

Insieme a Marcozzi Cagliari, Ciaat Prato, Ennio Cristofaro Casamassima, Tennistavolo Ausonia Enna, Antoniana Pescara e Creative Call Stella del Sud Napoli. “Un girone molto più duro di quello nord, con squadre ben attrezzate” sottolinea Mario Santona, che seguirà dirigente e coach il Tennistavolo Sassari. In squadra sono rimasti Marco Sinigaglia e Marco Poma. Il fuoriclasse Yang Min è andato a Milano, anche se ogni tanto rientrerà nell'isola per gli stage al settore giovanile. Il giocatore nuovo è il nigeriano Ganiyu Ashimiyu (Nigeria). Ashimiyu ha iniziato la carriera nel 2007 in Egitto prendendo parte all'African Junior Championship e al World Junior Circuit. Altri tornei internazionNational Sport festival di Portahcourt in Nigeria nel 2011, salendo sul podio dei National Sport Festival anche negli anni seguenti in Lagos e Abuja. Ha vinto altri tre tornei nazionali in Lagos, come il prestigioso Asoju Oba Senior Cup 2012.





Il tecnico Mario Santona spiega: “Nel 2021 festeggiamo i 50 anni della prima società sassarese affiliata alla federazione Fitet, l'obiettivo è ben figurare nel campionato di A2 e centrare la salvezza il prima possibile, sapendo che sarà dura, perché su otto formazioni ne retrocedono ben tre”. Visti gli ingressi contingentati sarà trasmessa la diretta streaming dell'incontro sul canale youtube del tennistavolo https://www.youtube.com/channel/UC0JxWCVrb7238WOrNuHkllg

Neopromossa con obiettivo permanenza in quella A2 ritrovata dopo un quarto di secolo grazie all'ottima stagione scorsa. Sabato alle 16 contro Torre del Greco (Scuola Media n°2, via Cossiga) si apre il campionato del Tennistavolo Sassari. La squadra sassarese è nel girone B della seconda serie nazionale.