Squadra Corse Angelo Caffi con Mattia Ziletti sul podio a Monza in Racing Star

Dopo le sessioni di prove libere e qualifiche sull'asciutto Mattia ha lavorato con determinazione insieme al team per preparare al meglio le due gare. La vettura non ha mostrato alcun problema a conferma che la preparazione è stata curata nel minimo dettaglio. In gara uno la situazione meteo è peggiorata e ancora una volta Ziletti ha dovuto affrontare una gara bagnata. Presto a suo agio sui rettilinei e le varianti di Monza, il pilota della Squadra Corse Angelo Caffi ha preso il suo ritmo e ha concluso al secondo posto di Racing Start salendo per la prima volta sul leggendario podio di Monza. Anche gara due si è poi disputata in condizioni di pista umida e anche in questo caso, forte anche dei chilometri accumulati nel corso della prima sfida, Ziletti ha nuovamente tagliato il traguardo in seconda posizione di Racing Start.





"È stata una grande emozione esordire a Monza - ha commentato al termine - un sogno che avevo fin da bambino. Chiaramente a livello prestazione abbiamo un po' patito rispetto alle vetture più recenti e performanti, ma per me era importante prima di tutto concludere le gare viste le difficoltà che avevamo avuto all'inizio della stagione. Sono molto contento, salire sul podio di Monza è stato speciale e spero che possa essere un buon auspicio per la stagione 2022. Ringrazio tutti coloro i quali hanno reso possibile questo programma e spero di poter annunciare presto i piani per il futuro".

Due secondi posti in Racing Start all'esordio assoluto a Monza hanno contraddistinto l'impegno di Mattia Ziletti nell'ultimo round della Coppa Italia Turismo 2021 disputatosi sul tracciato brianzolo lo scorso weekend. Il pilota portacolori della Squadra Corse Angelo Caffi, rientrato in gara dopo qualche mese di stop con l'Alfa Romeo 147 Racing Start in 2^ Divisione, ha subito il fascino del Tempio della Velocità sul quale non aveva mai corso.