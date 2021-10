Squadra Corse Angelo Caffi: ultime gare di campionato nella settima sfida dell'ACI Racing Weekend

Forte dell'esperienza dimostrata e dei successi ottenuti durante il corso del campionato, in pista per la MINI Challenge Andrea Palazzo. Altro giovane talento del team bresciano che ha esaltato la Squadra Corse Angelo Caffi con eccellenti vittorie e gare ricche di emozioni. Driver dalla giovane età, ma dalle capacità in pista sorprendenti, come ha dimostrato attraverso numerosi grandi traguardi. Consapevole dei due talenti schierati, la squadra di Brescia che lavora in stretta collaborazione con la concessionaria Tullo Pezzo, è pronta a raccogliere importanti traguardi anche all'Autodromo del Mugello il prossimo weekend, che inizia con due turni di prove libere già venerdì 7 ottobre, alle 9.45 e 13.30 per la MINI, mentre da 30’ per la BMW M2, alle 11.10 e 14.55. Per il MINI Challenge gara 1 sarà alle 13.05 sempre di sabato sulla lunghezza di 25’ più un giro, come gara 2 che scatterà alle 18.00. I protagonisti della BMW M2 Racing Cup Italy, scatteranno dalla griglia di partenza alle 17.05 di sabato per la prima della due gare, sulla lunghezza di 30’ più un giro, mentre gara 2 sarà alle 11.40 di domenica 10 ottobre. Le gare saranno visibili, oltre che in streaming sulle pagine Facebook ufficiali, su Sky Sport Collection e ACI Sport TV.

Due giovani talenti in pista all'Autodromo del Mugello dall'8 al 10 ottobre. Driver che precedenti hanno avuto entrambi brillanteto. Il milanese Jody Simone Vullo nella BMW M2 CS Racing Cup Italy ed il pugliese Andrea Palazzo, già tricolore salita, nel MINI Challenge. Entrambe le vetture scendono in pista con il supporto diretto di Tullo Pezzo, la concessionaria BMW e MINI partner del programma.Già all'indomani della chiusura stagionale in Toscana sarà tempo di pianificazione e sviluppo per guardare da protagonisti alla stagione ventura, capitalizzando i successi 2021. Jody Simone Vullo, eccellente pilota del team bresciano, reduce dall'esordio grandioso e dalla vittoria della medaglia di bronzo ottenuto nella gara di Vallelunga, è pronto a dare prova delle sue brillanti doti nella serie BMW M2 CS. Classe 1998, il driver milanese vanta esperienze internazionali e nazionali nelle gare GT; ora impegnato nella serie della casa bavarese, il pilota ha richiesto, anche se la nuova vettura, uno sforzo maggiore, è in grado di osare grandi soddisfazioni.