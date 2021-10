Sport Alghero: pioggia di medaglie per gli atleti della palestra del maestro Maurizio Gobbino

Si sono svolti a sorso domenica 3 ottobre i campionati regionali di karate della Fijlkam di kumite(combattimento) valevoli come qualificazione ai campionati italiani di Roma. Sei atleti della società Matsumura vi hanno partecipato, ognuno in diverse categorie di età e di peso ed hanno ottenuto risultati eccellenti. Tre medaglie d'oro di campioni regionali e qualificati al campionato nazionale. Si tratta di Cecilia Gobbino, Marta Sotgiu e Antonio Contu. Due le medaglie d argento per Sara Spirito e Maira Barabesi w 1 medaglia di bronzo Giomaria Sassu I ragazzi algheresi allenati dal maestro 6°dan Maurizio Gobbino hanno fatto una grande prova sportiva, frutto di un allenamento costante , mai interrotto durante l estate nella palestra di via Vittorio Emanuele 113 ad Alghero.