Esordio con vittoria per la Mercede Basket Alghero nel campionato di Serie B

Primo quarto contratto, i due quintetti si alternano al comando, fino a che la mercede non piazza un piccolo break che le consente di chiudere il quarto in vantaggio 16-11. Per i primi 4 minuti del II quarto le due squadre non realizzano alcun punto, ci pensa Kozhobashiovska con due liberi ad aumentare il vantaggio, Cadoni Mattu ed Arnò provano a ridurre le distanze, ma Usai (3), Masnata (4) e Kaleva(4) portano la mercede sul 33-22 alla pausa lunga.





Nel III quarto (parziale di 26-14) la Mercede parte forte con un parziale di 10-0, Fara tenta di ridurre il passivo con tre triple, ma Usai e Masnata rispondono dalla lunga distanza, Obinu, Kaleva e Mitreva fanno il resto per il 59-36 finale. Nel quarto quarto (parziale 19-13) la Mercede controlla ed allunga ulteriormente nel finale con Usai, Kozhobashiovska (oggi MVP) e Mitreva. Arnò Augias e Mattu provano ad impensierire le locali, con poca fortuna. Festeggiata la prima, importantissima, vittoria si tornerà a lavorare sui diversi aspetti ancora da sistemare, soprattutto per quanto riguarda la difesa, apparsa abbastanza distratta in avvio di partita





TABELLINI MERCEDE: Zoncu Eleonora, Scarpa Claudia, Tiburcio Martinez Carla 1, Mitreva Tijana 13, Kozhobashiovska Ivona 17, Kaleva Anastasia 14, Solinas Marta, Usai Valentina 8, Zinchiri Sara, Obinu Chiara 7, Masnata Laura 18, Migoni Chiara. Coach: Manuela Monticelli BASKET 90: Pinna 2, Mattu 6, Mulas 2, Pozzo 7, Usai 5, Villani, Cadoni 3, Arnò 8, Dasara 2, Augias 3, Scanu, Fara 11. Coach: Andrea Doro

Dopo esattamente due stagioni sportive le ragazze della Mercede riprendono da dove avevano lasciato. Con la vittoria sul Su Planu si chiusero i play off nel marzo 2019, nel giorno stesso in cui venne deliberato lo stop ai campionati; con la vittoria odierna è cominciato il campionato di serie B 2021/2022. Davanti ad un folto pubblico, limitato solo dalle percentuali stabilita dal CTS, le due formazioni hanno dato vita, almeno per tre quarti, ad una partita combattuta, a tratti spigolosa, ma sempre nei limiti della sportività.