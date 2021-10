Alghero: debutta in serie B con una sconfitta la Costruzioni Valentino - Le algheresi battute dalla Dinamo

Il 1° tempo si chiude 11 a 9 , il 2° tempo 25 a 18 dove le squadre si confrontano a viso aperto, la capitana Galluccio Fabiana realizza 11 puntie le giovani Caria, Chiavetta e Squintu scrivono a referto i primi punti in serie B. La svolta nel 3° tempo dove la veterana e capitana della Dinamo 2000 Brembilla segna 10 punti consecutivi, e svettando incontrastata al rimbalzo determina lo strappo definitivo insieme a Mastrovito e Perantoni, Il 3° tempo si chiude 45 a 29, nel 4° tempo la stanchezza e i falli non permettono il recupero e la gara si chiude 64 a 38. Soddisfazione per giovani leve della Pallacanestro Alghero, tutte hanno segnato e tutte hanno avuto modo di dare il loro contributo in campo.





Consapevoli che ogni gara sarà una lotta e che ci sarà da soffrire ma anche da divertirsi. Arbitri Manchia Giuseppe e Testoni Costantino di Ozieri. Parziali 1°11-9. 2° 14-9(25-18) 3° 20-11 (45-29). 4° 19-9 Finale 64-38 Tabellini Dinamo 2000: CARTA 2,ORTU,BREMBILLA 17,SANNA 2,SANNA P.10,PERANTONI 10,MASTROVITO 12,RASSU 5,TANDA 2,PIANA 2, SECHI e SERRA N.E. COACH ROTONDO Costruzioni Valentino Srl Alghero:SINI 6, SQUINTU 2, GALLUCCIO D.3, CHIAVETTA 3, ATANASIO, GALLUCCIO F.15, CARIA 2, CANEO 4, NATOLI, SANNIA 2.COACH MASTROPIETRO

Esordio in Serie B per la Costruzioni Valentino Srl Alghero, seppur con una sconfitta arrivata dopo 2 tempi giocati alla pari con la forte compagine della Dinamo 2000. Emozione e tensione per la squadra di Mastropietro alla prima uscita ufficiale con una squadra fatta 4 senior e tante giovani alla prima esperienza in un campionato senior così importante.