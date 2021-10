Sport Debutto impegnativo nella serie B nazionale per le women del Tennis Tavolo Sassari

Oggi Domenica la squadra del tennistavolo Sassari apre il campionato della B femminile con il concentramento in programma nella Palestra del Liceo Scientifico Copernico di Prato. Due le partite in programma per la formazione allenata da Abayomi Segun Olawale: alle 11 il derby contro l'Asd Muraverese TT Rosa; alle 14 il match contro la quotatissima Alfieri di Romagna di Forlì. Il Tennistavolo Sassari può contare anche quest'anno sul giovane talento di Laura Pinna (classe 2009) e Martina Bonomo (2005) e sull'esperienza di Elena Musio. La società sassarese inoltre ha tesserato Stanislava Burenina, veterana russa classe 1982, in passato nella nazionale giovanile. La pongista russa aveva smesso l'attività da qualche anno ma è ritornata in ballo dopo la proposta di Sassari. La squadra è stata inserita nel girone G che comprende anche il Modena Metalli-Tennistavolo del Centro Negri di Parma, il Ciatt Prato e il Bernini Livorno. Il vice presidente Mario Santona spiega: “Il nostro girone è di ottimo livello. Il nostro obiettivo è la salvezza e la crescita delle nostre giovani Laura Pinna e Martina Bonomo, con Stanislava Burenina ed Elena Musio chiamate a dare la loro esperienza”.