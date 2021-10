Alghero: le tenniste dell'Olanda vincono i campionati del mondo Women e Quad - Oggi in campo gli uomini

Tra i Quad, Nils Vink e Sam Schroeder hanno avuto la meglio in due match sugli Stati Uniti. Venerdì, il terzo posto del podio era andato al Sudafrica: 2-0 a Giappone. Stamane è in programma la finalissima del tabellone Men, con la Spagna che cercherà di impedire lo storico tris all'Olanda. Per il bronzo si sfideranno l'Argentina e la Francia. Per il quinto posto si affronteranno Giappone (2-0 agli Stati Uniti) e Sri Lanka (2-0 alla Polonia). Nono posto per la Corea del Sud, che ha avuto la meglio sul Brasile nel doppio di spareggio, mentre per l'11esimo Israele ha superato 2-0 l'Austria. Nella pool che deciderà le posizioni dalle 13 alla 15, l'Italia ha battuto 2-1 in rimonta il Cile. Luca Spano ha ceduto 6-1 6-0 Tapia, mentre Luca Arca ha pareggiato i conti battendo 6-4 6-4 Sepulveda. In doppio, Arca, in coppia con Antonio Cippo, ha avuto la meglio 5-7 6-1 10-5 sul binomio sudamericano.

Si tinge di orange l'edizione 2021 della Bnp Paribas World Team Cup Wheelchair tennis, i campionati del mondo di tennis in carrozzina, ospitati sui campi in cemento del Resort Baia di Conte, in località Porto Conte, ad Alghero. Gli olandesi si sono infatti aggiudicati sia il torneo Women, sia il Quad, sempre 2-0. Nel femminile, Aniek Van Koot ha aperto la sfida superando 6-3 6-2 Momoko Ohtani. Più accidentato il percorso di Diede De Groot. La numero 1 del mondo si è trovata in svantaggio 2-5 contro Yui Kamiji, riuscendo poi a ribaltare il risultato, imponendosi per 7-6(4) 6-1. Non c'è stato bisogno del doppio neanche nella finalina per il bronzo, con gli Stati Uniti vincenti sulla Gran Bretagna.