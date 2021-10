Prima trasferta oltre Tirreno per il Latte Dolce

Contro il Muravera abbiamo fatto invece la miglior partita, per gioco espresso, per fame e occasioni create. Siamo stati un po’ sfortunati a non aver concretizzato, ma il bilancio è comunque più che positivo”. Due gol in tre partite per Daniele Cannas, che vuole continuare a far bene con la maglia biancoceleste: “A livello personale posso dire di essere molto soddisfatto, anche se si può sempre fare meglio: avrei potuto segnare anche contro il Muravera, ma era importante portare a casa i tre punti. Voglio cercare di fare un grande campionato insieme a tutta la squadra, poi magari i miei compagni riusciranno a esaltare le mie doti personali. La forza di questa squadra è il gruppo: dal 2 agosto il mister ci ha impresso questa mentalità e stanno arrivando i risultati, anche se siamo all’inizio. Dobbiamo continuare ad avere fame e umiltà, perché senza questi due fattori possiamo perdere con chiunque, mentre viceversa possiamo mettere in difficoltà tutte le squadre del girone. Ne sono convinto”. Buona l’intesa anche con mister Scotto: “Mi sto trovando bene con gli schemi di mister Scotto, sia che mi utilizzi da esterno o da seconda punta: il mister mi dice di farlo sempre seguendo le mie caratteristiche e per ora mi sto trovando bene sia con l’allenatore e il suo modo di fare, ma anche con la squadra che riesce a valorizzarmi”.

Dopo il successo contro il Muravera, il Sassari Calcio Latte Dolce questo fine settimana affronterà la seconda trasferta stagionale. I ragazzi di mister Scotto voleranno a Santa Maria Capua Vetere, dove domenica alle 15:00 sfideranno il Gladiator. Dopo le dichiarazioni di Damir Bartulovic, a presentare la partita contro i campani è Daniele Cannas, autore di due gol in 3 partite con la maglia biancoceleste: “Sappiamo che il Gladiator è una bella squadra, con tante individualità soprattutto in fase offensiva. È la prima partita oltre Tirreno, sarà molto dura, ma faremo di tutto per ottenere i primi 3 punti in trasferta dopo il pareggio col Carbonia”. Nonostante i quattro punti in due partite, non manca il rammarico: “Come Bartulovic, anch’io ho un po’ di rammarico per aver ottenuto un solo punto nella trasferta di Carbonia, perché se avessimo avuto più fame saremmo stati a 6 punti, certamente un ottimo bottino. In Coppa Italia, contro la Torres, abbiamo fatto una grandissima partita contro forse quella che è la squadra più forte del campionato, anche se poi è arrivata la sconfitta ai rigori.