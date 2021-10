Alghero: aria di finali per i mondiali in carrozzina - Un successo la diffusione delle immagini di Media-Live

Terzo posto per il Sud Africa, che ha sorpreso 2-0 il Giappone, al quinto c'è la Gran Bretagna (2-1 al Canada) e settimo il Brasile (2-0 alla Turchia). Domenica toccherà alla finale Men, con l'Olanda che, dopo aver superato 2-0 la Francia, cercherà un altro successo contro la Spagna, che l'ha spuntata sull'Argentina solo al match tiebreak del doppio decisivo. Nella Pool che deciderà le squadre che si classificheranno dal nono al 12esimo posto, le vincitrici delle sfide Israele-Corea del Sud e Austria-Brasile giocheranno per il nono e decimo, le perdenti per l'11esimo e 12. Sempre nel maschile, inizia la Pool per le posizioni dalla 13esima alla 15: esordio domani mattina per l'Italia, che sfiderà il Cile.





La Bnp Paribas World Team Cup 2021 sta riscontrando un’attenzione mediatica non comune grazie all’attenzione che gli organizzatori, supportati dagli sponsor istituzionali, hanno riservato alla parte comunicativa su Internet e tv internazionali. Ogni giorno vengono prodotte televisivamente una decina di match e diffusi in diretta alle tv delle 23 Nazioni rappresentate nel torneo (con commenti in diverse lingue). Le dirette televisive e Web sono intermezzate da clips promozionali del territorio, così come gli Highlights diffusi gratuitamente a oltre 100 testate di tutti i Continenti. Il pacchetto produttivo è stato progettato e viene gestito interamente da un’aziende algherese, la Media-Live che con uno sforzo senza precedenti si è dimostrata in grado di fornire una soluzione produttiva e comunicativa che soddisfasse le stringenti specifiche dei broadcasters internazionali. Oltre 10 telecamere, 14 tecnici, 2 regie mobili e sistemi di trasmissione satellitare stanno operando da lunedì e lo faranno fino a domenica 3 ottobre con lo scopo di mostrare l’evento e promuovere il territorio anche e soprattutto nel periodo di fine stagione. Da segnalare che l'evento è diventato una vetrina internazionale per Alghero e la Sardegna attraverso le immagini di Media-Live.





Inizia il fine settimana decisivo per l'edizione 2021 della Bnp Paribas World Team Cup Wheelchair tennis, i campionati del mondo di tennis in carrozzina, ospitati sui campi in cemento del Resort Baia di Conte, in località Porto Conte, ad Alghero. E' tempo di finali con le sfide decisive per i titoli Women e Quad. Per il femminile, si sfideranno Olanda e Giappone, vincenti in semifinale, rispettivamente, su Stati Uniti e Gran Bretagna, che si affronteranno per la medaglia di bronzo. Al quinto posto si è piazzata la Colombia (2-0 alla Germania), al settimo il Brasile (2-1 alla Russia), mentre per il nono e decimo posto si sfideranno Sud Africa e Francia, che hanno battuto, rispettivamente, 2-1 il Messico e 2-0 la Francia. Tra i Quad, ancora l'Olanda in campo. Contro di loro ci saranno gli Stati Uniti.