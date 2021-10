Sport Cagliari beffato in casa Al Sant'Elia il Venezia agguanta il pareggio al 92° con poco merito Per Mazzarri momento difficile

Era fondamentale vincere oggi all’Unipol Domus contro il Venezia per i rossoblu. Era importante riuscire prima della pausa delle nazionali a centrare i primi tre punti di fronte al proprio pubblico. Il Cagliari non ce l’ha fatta, il Venezia lo ha fermato sull’1 a 1. La partita comincia con i rossoblu aggressivi, sospinti dal tifo sfrenato del pubblico, che provano a controllare da subito il ritmo di gioco. Il primo tiro del Cagliari attiva intorno al 6’ con un tiro da fuori area di Lykogiannis dagli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Nandez. I rossoblu sono propositivi e determinati. Ci prova anche Deiola con due conclusioni nello spazio di pochi minuti da fuori area intorno al 15’. Da un contropiede iniziato da Marin, al 18’ Keita su assist di Caceres segna di testa il primo gol del Cagliari. Dopo un controllo di quasi dieci minuti dei ragazzi di Mazzarri, Johnsen riesce a concludere al volo a pochi metri da Cragno che risponde presente parando il tiro e salvando la sua squadra. Al 38’ Marin parte dal centrocampo e arrivato fuori area con una conclusione bassa e precisa stampa la palla sul palo alla destra del portiere del Venezia. Il primo tempo si conclude con il Cagliari in vantaggio e in controllo della gara e Marin migliore in campo. Il secondo tempo inizia con un ritmo più lento e compassato. Dal 50’ in poi si alza e il Venezia si fa più volte minaccioso. Durante la prima parte del secondo tempo le due squadre si affrontano a viso aperto con azioni da una parte all’altra. Al 64’ Cragno para un colpo di testa di Busio salvando il vantaggio. Il Venezia inizia a controllare la gara e a mettere in sofferenza i rossoblu. La squadra di Mazzarri soffre per tutto il resto del secondo tempo ma al secondo minuto dei quattro di recupero il Venezia pareggia con un tiro deviato di Busio. La partita si conclude per uno a uno con una vittoria persa per un soffio. Un Cagliari sulle gambe esce dal campo sotto i fischi dell’Unipol Domus. (p.t.)