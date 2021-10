Alghero: ancora una sconfitta per l'Italia ai mondiali di tennis in carrozzina

Per ribadire il valore sociale, formativo e culturale dello sport, BBGR Italia con il brand Galileo sponsorizza la manifestazione organizzata dall’Asdc Sardinia Open e patrocinata dalla Federazione Italiana Tennis e dal Comitato Italiano Paralimpico. Sul campo centrale è presente un banner con logo Galileo e lo spot del brand sta andando in onda nelle dirette streaming e televisioni regionali. Il tennis in carrozzina è oramai diventato una grossa realtà (dal 2011 è stato riconosciuto e incluso nella Fit) riuscendo ad avvicinare anche molti giovani che traggono numerosi vantaggi non sono fisico-motorio, ma anche in termini di reinserimento sociale. BBGR Italia, da sempre attenta a sensibilizzare gli utenti in materia di benessere visivo con molteplici iniziative e grande impegno nella ricerca oftalmica, è anche in quest’occasione al fianco dell’associazione Sardinia Open, che da oltre vent'anni organizza ad Alghero il torneo internazionale Sardinia Open (sponsorizzata da Galileo nelle edizioni di Settembre 2019 e Giugno 2021) e si impegna nella riuscita di una grande manifestazione sportiva che trova visibilità in tutto il mondo.

Si chiude con la terza sconfitta per 3-0 il girone C per l'Italia, impegnata nella categoria Men dell'edizione 2021 della Bnp Paribas World Team Cup Wheelchair tennis, i campionati del mondo di tennis in carrozzina, ospitati sui campi in cemento del Resort Baia di Conte, in località Porto Conte, ad Alghero. La vittoria ha sorriso al Giappone, che disputerà la pool per decidere le posizioni tra la quinta e l'ottava. L'Italia giocherà quella dal 13esimo al 15esimo e l'anno prossimo sarà costretta a giocare le qualificazioni europee per guadagnarsi l'accesso alla World Team Cup 2022. Out il numero azzurro Luca Arca, alle prese con qualche problema muscolare, Luca Spano ha ceduto 6-2 6-4 contro Kouhei Suzuki, mentre Antonio Cippo ha esordito in singolare nella manifestazione perdendo 6-1 6-1 contro Daisuke Arai. In doppio, Cippo e Spano sono stati sconfitti 6-1 6-0 da Yoshinobu Fujimoto e Takuya Miki.