Sabato l'anticipo di San Teodoro - Us Tempio - Campionato di promozione

La gara sarà trasmessa in radiocronaca diretta a cura dell'Ufficio Stampa sulla nostra WEB RADIO

La gara valida per la 2^ giornata di Promozione San Teodoro vs US TEMPIO si giocherà in anticipo, sabato 2 ottobre, in ottemperanza alle disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti che ha previsto per la categoria Promozione, due anticipi di sabato, come in Eccellenza e serie D, per ogni squadra nel girone di andata e due nel girone di ritorno.La gara si disputerà al Comunale di San Teodoro alle ore 16.Apertura botteghino ore 15.Biglietto unico 10 euro.