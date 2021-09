Alghero: campionati del mondo di tennis in carrozzina - La Corea del Sud batte l'Italia

Nel secondo match, Luca Arca è stato bravo a guidare la sfida fino al 7-6(3), 3-0, ma un infortunio muscolare ne ha condizionato pesantemente la seconda parte della sfida, con Im che ha chiuso il secondo set sul 6-4 e il terzo 6-3. In doppio, i due coreani hanno battuto 6-2, 6-0 Arca e Antonio Cippo. Domani, giovedì 30 settembre, a partire dalle 9.30, sul campo 4, l'Italia affronterà il Giappone, vincente 3-0 all'esordio sulla Corea del Sud e sconfitta 2-1 dall'Argentina capolista questa sera, al termine del doppio decisivo che si è concluso poco oltre le ore 22. Dopo la vittoria di Daisuke Arai su Agustin Ledesma (4-6, 6-4, 6-4), Gustavo Fernandez ha ristabilito la parità regolando Takuya Miki 6-2, 6-1. I quattro singolaristi si sono poi affrontato nel doppio, vinto 7-5, 6-0 dall'Argentina. Domani si chiuderanno i gironi e arriveranno tutti i primi verdetti, in vista delle fasi finali, in programma nel lungo week-end algherese, per le categorie “Men” “Women”, “Quad” e “Junior”.

Arriva la seconda sconfitta per l'Italia nel girone C della categoria Men dell'edizione 2021 della Bnp Paribas World Team Cup Wheelchair tennis, i campionati del mondo di tennis in carrozzina, ospitati sui campi in cemento del Resort Baia di Conte, in località Porto Conte, ad Alghero. Sul campo 3, è arrivato il 3-0 per mano della Corea del Sud. Una sconfitta che brucia, sia per come è arrivata e sia, soprattutto, perchè condannerà quasi certamente gli azzurri all'ultimo posto nel girone, costringendoli a passare dalle qualificazioni europee per guadagnarsi l'accesso alla World Team Cup 2022. Luca Spano, dopo non aver raccolto game nel primo set, ha presole misure a Oh, conducendo il parziale fino al 4-3, prima di cedere 6-4.