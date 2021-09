Sport Alghero: campionato del mondo di tennis in carrozzina - Oggi lo scontro Italia - Corea

Sono gli asiatici gli avversari di oggi della Nazionale italiana impegnata nel girone C della categoria Men ell'edizione 2021 della Bnp Paribas World Team Cup Wheelchair tennis, i campionati del mondo di tennis in carrozzina, ospitati sui campi in cemento del Resort Baia di Conte ad Alghero. Sul campo 3, Luca Arca e compagni dovranno riscattare il 3-0 subito dall'Argentina, cercando di superare laq Corea del Sud. Una vittoria (si inizia alle 9.30), vorrebbe dire blindare il terzo posto nel girone e quindi confermarsi nel Gruppo Mondiale anche per il prossimo anno. I coreani sono ostici e la sconfitta che hanno subito all'esordio (3-0 per mano del Giappone) non deve far pensare che sia un avversario morbido. Gli azzurri dovranno mettercela tutta per trovare un successo. Poi, giovedì 30 settembre, Italia-Giappone e Argentina-Corea del Sud chiuderanno i gironi e arriveranno tutti i primi verdetti, in vista delle fasi finali, in programma nel lungo week-end algherese, per le categorie “Men” “Women”, “Quad” e “Junior”.