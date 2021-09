Dinamo Women in Lussemburgo per l'Eurocop

La chiave sarà la gestione del ritmo e la mentalità, come ho detto già nel post partita sarà fondamentale non pensare a quello che abbiamo fatto all’andata perchè questa sarà una partita diversa. Loro saranno motivate e cariche e vorranno riscattarsi dalla sfida di Sassari ribaltando il risultato. Questo non ci deve far fare un passo indietro ma anzi trasferire questa energia in termini di aggressività, approcciando bene alla partita e facendogli capire fin da subito che anche noi siamo li e vogliamo staccare il pass della qualificazione”.





Grengewald si presenta agguerrita: “Loro sicuramente cercheranno di incanalare la partita dando molti palloni a Mathias, che può fare la differenza non solo per fisicità rispetto alla nostra ma anche per tecnica, come abbiamo visto al PalaSerradimigni e lo scorso anno con Empoli. È una giocatrice di spessore, noi dovremo essere aggressivi e attenti a contenerla, dovremo essere bravi a prendere tutto ciò che ci viene concesso durante la partita. Abbiamo lavorato bene dopo la sfida, abbiamo cercato di recuperare energie e c’è già una buona amalgama. Siamo concentrati, vogliamo andare lì per portate a casa un risultato storico. Pensiamo alla nostra partita, sappiamo di dover essere perfetti a livello di rotazioni, di spacing e a livello offensivo”.

Le Dinamo Women sono partite questa mattina direzione Lussemburgo: domani, palla a due alle 19, le ragazze di coach Antonello Restivo affronteranno Grengewald nella sfida di ritorno del Qualification Round di EuroCup Women. Per il club, che si presenta con uno scarto di +18 ottenuto giovedì in casa, si tratta dell’occasione di staccare il pass per la regular season di coppa. “Siamo tutti focalizzati per centrare questo ambizioso obiettivo, importante per noi e per la società: abbiamo l’opportunità di scrivere l’ennesima pagina della storia della Dinamo e poterlo fare con il basket femminile, per la prima volta in Europa, sarebbe bellissimo _spiega coach Antonello Restivo_. Non dobbiamo pensare alla gara di andata, in casa abbiamo fatto una grande partita l’abbiamo controllata per tutti i 40 minuti, siamo stati bravi a dare dei parziali positivi in alcuni momenti. Dobbiamo cercare di essere più aggressivi, perché lì possiamo fare la differenza.