Sport Resort Baia di Conte: in pieno svolgimento i mondiali di tennis in carrozzina

Inizia con una sconfitta per 3-0 l'avventura dell'Italia nell'edizione 2021 della Bnp Paribas World Team Cup Wheelchair tennis, i campionati del mondo di tennis in carrozzina, ospitati sui campi del Resort Baia di Conte, in località Porto Conte, ad Alghero. Gli azzurri, inseriti nel gruppo C della categoria Men, hanno ceduto contro l'Argentina, una delle squadre favorite per la vittoria finale. Nel primo singolare, Luca Spano (numero 96 delle classifiche Itf) ha ceduto con un doppio 6-1 ad Agustin Ledesma (20), mentre Luca Arca (48) ha perso 6-2 6-0 contro Gustavo Fernandez (4). In doppio, capitan Giampaolo Coppo ha schierato Arca e Antonio Cippo (95), sconfitto 6-4 6-2 da Ledesma ed Ezequel Casco in una sfida con qualche rimpianto per gli azzurri. Azzurri che torneranno in campo mercoledì contro la Corea del Sud, sconfitta 3-0 all'esordio dal Giappone. Le prime di ogni girone si contenderanno i posti dal primo al quarto; le seconde dal quinto all'ottavo; le terze dal nono al dodicesimo e le quarte dal tredicesimo al quindicesimo. Le finali delle categorie Men, Women, Quad e Junior sono in programma domenica 3 ottobre.