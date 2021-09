Cagliari: “vedi Napoli e poi perdi” - rossoblu sconfitti per due a zero al “Diego Armando Maradona”

Il primo tempo comincia con le squadre molto veloci che provano a colpire a freddo gli avversari con un’azione per parte. Al 10’ Osimhen servito in area da Zielinski trafigge senza scampo Cragno per l’uno a zero del Napoli. Difesa del Cagliari non pervenuta. Il Cagliari non subisce il colpo e prova comunque a fare la sua partita cercando di giocare alti con uno stile offensivo, lasciando al Napoli diversi spazi che i partenopei non sfruttano anche se vanno vicini al raddoppio intorno al 24’ con una percussione solitaria di Osimhen. Nella seconda parte del primo tempo il Cagliari è costretto ad arretrare ed ad inseguire i giocatori del Napoli che fanno la partita. Si abbassa il baricentro e il Napoli può impostare le proprie azioni dal basso con una fitta rete di passaggi. I rossoblu subiscono e aspettano l’occasione giusta per un contropiede o un errore dei partenopei. L’opportunità giusta non arriva e il primo tempo si conclude sull’uno a zero per il Napoli con gli azzurri in pieno controllo della gara.





Il secondo tempo inizia con i giocatori di Spalletti subito aggressivi. Osimhen domina in lungo e in largo facendo soffrire non poco la difesa rossoblu. Al 56' viene steso da Godin in area. È rigore e lo segna il capitano azzurro Lorenzo Insigne con un tiro potente e centrale. Napoli avanti per due a zero. I rossoblu subiscono il colpo e cedono al gioco degli azzurri. Al 70' Anguissa va vicino alla terza rete con un tiro dalla distanza dopo un assist di tacco di Lorenzo Insigne. Il proseguo del secondo tempo è tutto dominato dal Napoli che si difende senza particolari problemi e attacca a piacimento, sprecando anche qualche occasione da goal. La partita si conclude dopo tre minuti di recupero senza particolari occasioni da rete con i partenopei in totale controllo della gara.





I rossoblu non potevano far nulla contro lo strapotere dei partenopei. Ci hanno provato, a testa bassa, ma dal secondo goal subìto i rossoblu si sono visti spezzare le gambe e il fiato. Hanno dovuto cedere. Il Cagliari affronterà nel prossimo turno di campionato venerdì primo ottobre alle 20 e 45 all’Unipol Domus il Venezia. Dopo un’ennesima sconfitta c’è da chiedersi: quando arriverà la prima vittoria in campionato? (p.t.)

I rossoblu arrivano alla gara contro il Napoli dopo la sconfitta di due a zero in casa contro l’Empoli e un inizio di campionato poco incoraggiante. Il Napoli arriva al match dopo aver vinto cinque partite su cinque in campionato. A prevalere stasera, come da pronostici, è stato il Napoli con un due a zero senz’appello.