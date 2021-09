Prima vittoria stagionale per il Sassari Calcio Latte Dolce: battuto il Muravera

Nella ripresa partono meglio i ragazzi di mister Scotto e al 5’ trovano il 2-0: azione personale di Grassi, che serve Bartulovic e l’attaccante sloveno piazza la palla là dove Guarnieri non può arrivare: 2-0. Mister Loi, dopo il raddoppio sassarese, inserisce quattro nuove forze fresche, ma la musica non cambia ed è sempre il Sassari Calcio Latte Dolce a fare la partita, che va più volte vicino al 3-0. Alla mezz’ora, errore difensivo biancoceleste, Pireddu respinge il pallone con un braccio e l’arbitro fischia calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Mancosu, che non sbaglia e accorcia così le distanze: 2-1. A 10’ dalla fine il Muravera rimane in 10 per l’espulsione per doppia ammonizione di Cadau e in 2’ il Sassari Calcio hanno l’opportunità di chiudere il match: prima Grassi da due passi al volo calcia alto, poi Cannas dopo la solita giocata sulla fascia non inquadra lo specchio della porta.



Nei minuti finali i sassaresi amministrano il vantaggio e ottengono così i primi 3 punti stagionali. Sassari Calcio Latte Dolce: Carboni; Pireddu (40’ st Salvaterra), Cabeccia, Patacchiola, Bilea (47’ st Piga); Cassini (34’ st Medico), Tedde, Palombi (44’ st Palmas); Grassi, Bartulovic (17’ st Altea), Cannas. A disposizione: Di Marco, Taveri, Piredda. Allenatore: Scotto. Muravera: Guarnieri, Cadau, Vignati, Moi (10’ st Nurchi), Loi; Arvia (10 st Saba), Dammaco (10’ st Moran), Floris (38’ st Origlio); Mereu (10’ st Del Gaudio), Mancosu, Piroddi. A disposizione: Floris, Rossi, Atzei. Allenatore: Loi. Marcatori: 15’ Palombi (SLD), 50’ Bartulovic (SLD), 75’ Mancosu (R) (M) Angoli: 1-3 Recupero: pt 2’, st 4’ Ammoniti: Floris (M), Tedde (SLD), Saba (M), Vignati (M), Pireddu (SLD), Origlio (M) Note: al 40' st espulso per doppia ammonizione Cadau (M)

Dopo 5’ i sassaresi hanno una grande opportunità con una punizione dal limite dell’area, ma il tiro di Cabeccia termina alto. La reazione dei gialloblù non si fa attendere e il Muravera va due volte vicina al gol: prima con un tiro di Mancosu, che viene deviato in corner dalla difesa biancoceleste, poi con una punizione da posizione defilata di Dammacco, che trova la pronta risposta di Carboni. Al quarto d’ora vantaggio biancoceleste: dopo un rimpallo la palla termina sui piedi di Palombi, che dalla distanza supera Guarnieri realizzando così il gol dell’1-0. I ragazzi di mister Scotto continuano a fare la partita e al 22’ Cannas va vicino al raddoppio, ma la difesa sarrabese non si fa cogliere impreparata e si rifugia in corner. Nella seconda metà della prima frazione si assiste a un match giocato a centrocampo e alla fine del primo tempo i sassaresi sono avanti 1-0.