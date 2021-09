Sassari: martedì leva calcistica alla Torres

Una casa aperta a cinque abbia voglia di divertirsi e imparare, affidato all’esperienza di allenatori validi e istruttori competenti e supportato da uno staff medico professionale. Un luogo in pieno centro città, facilmente raggiungibile per tutti e con un ampio parcheggio nelle immediate vicinanze (piazzale Segni): l’ideale anche per i genitori, che in maniera agile e sicura potranno accompagnare i loro figli all’allenamento assecondando la loro passione per il calcio.





Martedì al campo poi, potrebbe esserci una divertentissima sorpresa.. Che stai aspettando: vieni a giocare con noi? Vieni a giocare alla Torres Per informazioni contatta Matteo al numero +39 349 763 5027

Il futuro della Torres è nei bambini che OGGI si divertono a calciare il pallone sognando di diventare i calciatori di domani. I calciatori della Torres Martedì 28 settembre 2021, ore 17.30 nel rinnovato e accogliente spazio ripristinato alle spalle della gradinata del “Vanni Sanna” è in programma una leva calcistica riservata a bambini nati negli anni 2013 2014 2015 2016 Un vero campo in erba, curato e pronto ad accogliere l’entusiasmo, le risate e tutti i gol dei baby calciatori rossoblù.