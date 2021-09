“Questa prima amichevole pre-campionato sarà utile a testare il livello di preparazione dei nostri ragazzi, a conclusione del periodo di preparazione iniziato ormai più di tre settimane fa” spiega il coach Giovanni Marchetto, che assieme al collega Giovanni Cipriani, avrà l’incarico di guidare l’Amatori Rugby Alghero per la prossima stagione sportiva. Grande attesa per questa prima uscita dell’Amatori Rugby Alghero anche da parte del presidente della compagine algherese Francesco Badessi: “È il torneo della ripartenza, che fa seguito al lungo periodo di inattività causato dall’emergenza pandemica e che, oltre i diversi aspetti della vita sociale, ha penalizzato fortemente anche il nostro sport. L’auspicio è che il torneo “Isola dei Nuraghi” diventi un importante appuntamento pre-stagionale, che veda affrontarsi nei prossimi anni tutte le realtà rugbistische presenti nella nostra regione” L’incontro sarà aperto al pubblico nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, con l’esibizione del Green pass e con il rispetto delle misure di sicurezza attualmente in vigore.

Prima uscita stagionale per l’Amatori Rugby Alghero, che domenica 26 settembre, con d’inizio previsto alle ore 15.00, sarà ospite allo Stadio Comunale in via Trento dell’Amatori Rugby Capoterra. La partita è inserita nella prima edizione del torneo “Isola dei Nuraghi”, manifestazione organizzata dal club capoterrese, che vedrà l’assegnazione del trofeo nella partita di ritorno, che si disputerà il prossimo 3 ottobre presso gli impianti sportivi Maria Pia di Alghero. In attesa dell’esordio nel Campionato di Serie A, fissato il prossimo 17 ottobre con trasferta a Parabiago, l’Amatori Rugby Alghero è alla sua prima uscita stagionale.