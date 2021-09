Cagliari: Mazzarri sfida il suo passato - A Napoli per una sfida impossibile

Così esordisce il mister: “Per rivedere il Cagliari che ha affrontato la Lazio bisogna che sia carico e che stia bene. È la terza gara in una settimana, l’incognita c’è. Ma chi manderò in campo deve rendere quanto può. Sono curioso di vedere se le risorse fisiche e mentali saranno tornate al livello dell’Olimpico“. Mazzarri poi va subito all’attacco “Chiariamo un concetto: non siamo noi che ci adattiamo. Parliamo della gara con la Lazio: noi non ci siamo adattati a loro. Quando eravamo in possesso, era la Lazio ad adattarsi, mentre quando la palla ce l’avevano loro ci adattavamo noi. A Roma abbiamo giocato quasi alla pari, non ho visto una diversità di atteggiamento in fase passiva”.





Insomma Mazzarri ci crede e cerca di infondere il suo coraggio alla squadra. “A Napoli affronteremo una macchina da guerra, cercheremo di mettere loro i bastoni tra le ruote”. Poi ricorda gli errori commessi in casa mercoledì scorso: “Con l’Empoli abbiamo avuto una grande mancanza di lucidità, eravamo sempre in ritardo: ora bisogna capire se si è trattato di una situazione transitoria o se è stato qualcosa di diverso. Abbiamo visto insieme i filmati e i ragazzi hanno preso coscienza. Ognuno deve essere consapevole di cosa può dare alla squadra e di fare tutto per avere gambe e testa reattivi”.





In conclusione sprona ancora i suoi in vista della durissima sfida di domenica: “Contro il Napoli mi aspetto il massimo che i giocatori mi possano dare. In questo momento io la chiamo ‘raccolta dati’. Tra poco ci sarà la pausa per le Nazionali, spero di poter allenare al meglio anche se partiranno molti giocatori. Ho visto due prove una diversa dall’altra, vedremo quale sarà la prestazione di domani, poi sarò un po’ più preciso”. Cagliari chiamato ad una missione impossibile, fermare la corsa di successi consecutivi di un Napoli, per ora, inarrestabile. (p.t.)

Si è svolta come di consueto la conferenza stampa prepartita di Walter Mazzarri, oggi dalle 14.45. I rossoblu affronteranno domani alle 20 e 45 Il Napoli di Luciano Spalletti.