Alghero: grandi risultati ai campionati sardi dei cavalieri del Club Capuano

Il club ha presentato al campionato 14 ragazzi nelle diverse specialità e categorie. Inoltre, il team capuano è molto soddisfatto anche per le performance delle atlete che si sono cimentate nelle prove didattiche. Gli allievi guidati dall’istruttrice Alessandra Pes di San Vittorio hanno eccelso in tutte le categorie, dalla didattica, appunto, al grado 3 avanzato. Tra i tanti risultati ottenuti c’è da sottolineate che Paolo Mura, ormai cavaliere esperto e non nuovo a questi titoli si è laureato campione assoluto Gimkana e Dressage, conquistando una medaglia d’oro in entrambe le specialità. Così come Riccardo Demartis che ha conquistato il titolo di campione assoluto Gimkana e Dressage.





“Non posso che essere soddisfatta per quanto ottenuto dai miei ragazzi a questo importante appuntamento. La due giorni di gare è stata ancora più sentita visto il ritorno alle competizioni dopo lo stop dovuto alla pandemia – dichiara Alessandra Pes di San Vittorio, istruttrice del Club Ippico Capuano. L’impossibilità di vedersi e allenarsi è stata molto penalizzante per noi che viviamo in maneggio come una famiglia e condividiamo sport e momenti di grande condivisione sociale. Ma la risposta di questi straordinari ragazzi, è stata per me e per tutti noi del Club Capuano una felice ricompensa”. Di seguito la classifica che riguarda i piazzamenti dei soli atleti del Club Ippico Capuano.





PIAZZAMENTI CAVALIERI CLUB IPPICO CAPUANO GIMKANA (classifica per gradi) PROVA DIDATTICA - A GIUDIZIO SENZA CLASSIFICA: STRAINU ELIZA ANDREA,BITTI VALENTINA ,BITTI ALESSIA,D’ANNA AURORA GIMKANA 2E FISDIR: 1 DEMARTIS RICCARDO,3 SECCHI DIEGO,5 RIU DOMENICO 2E FISE:1 DEMARTIS RICCARDO,2 PIRAS LIA GIUSEPPINA,3 SECCHI DIEGO,4 ZANETTI EMILIO,5 RIU DOMENICO TEST 3E FISE:1 MURA PAOLO,2 MADEDDU ALESSIO,3 CASTALDI GAIA GIMKANE FISE GRADO 3 CON SALTI:1 MADEDDU GIULIA. DRESSAGE (classifica per gradi) PROVA DIDATTICA - A GIUDIZIO SENZA CLASSIFICA:D’ANNA AURORA,BITTI ALESSIA,BITTI VALENTINA GRADO 1 TEST E FISDIR:1 SECCHI DIEGO GRADO 1 TEST A FISE:1 ZANETTI EMILIO —-; VINCE ANCHE IL PREMIO PER LA MIGLIOR PERFORMANCE NELLA CATEGORIA JUNIORES.2 PIRAS LIA GRADO 2 TEST ID10 2E FISDIR:1 DEMARTIS RICCARDO,2 AUZZAS ALYSSA,3 RIZZO DANIELE , TEST 2A FISDIR:1 RIU. TEST 3M FISDIR:2 MADEDDU ALESSIO,3 CASTALDI GAIA. TEST 3A FISDIR:1 MURA PAOLO,3 MADEDDU GIULIA

Il Club Ippico Capuano si piazza ancora una volta al primo posto, in una competizione regionale. I risultati ottenuti allo Campionato di Equitazione Paralimpica Fisdir e Circuito Integrato Fise, svoltosi ad Oristano presso il Circolo Ippico “Giara Oristanese”, ha confermato il primato del club algherese che ha partecipato con i suoi cavalieri, confermando la sua leadership.