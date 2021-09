Le Dinamo Women onorano al meglio lo storico debutto europeo: 85-67 nella sfida del Qualification Round di EuroCup Women su Grengewald

Le ospiti mettono a referto i primi punti del match, le Women si sbloccano con Lucas dall’arco: allunga Moroni. Grengewald sigla il primo allungo trascinata da 6 punti dell’ex Empoli. Ma la coppia Moroni-Lucas trascina le Women avanti. Break di 9-0, a referto anche il capitano Arioli. Dopo 10’ è 24-17. Nella seconda frazione le Women firmano il massimo vantaggio di +16 (40-24), condotte da una stratosferica Maggie Lucas a referto con 24 punti in 18’. Anche Moroni in doppia cifra (11) mentre nelle file avversarie è Mathias top scorer (15). Alla seconda sirena le Women conducono 48-36. Al rientro dall’intervallo lungo Grengewald accorcia le distanze fino a -10, trascinate dai 21 punti di Mathias. A ricacciare indietro le lussemburghesi la Lucas, oltre il trentello, Arioli e Orazzo: al 30’ è 66-52. La formazione di coach Herman Paar perdono la Brown per una botta subita a rimbalzo, le sassaresi si caricano di falli e Grengewald si riporta sotto la doppia cifra (66-57). Dopo un parziale di 2-9 in favore delle ospiti le women reagiscono con Arioli, Orazzo e Pertile e riscrivono il +11 (74-63). La tripla del capitano fa esplodere il PalaSerradimigni, la Lucas ne scrive 38: le Women contengono e finisce 85-67 Tra una settimana sfida di ritorno in agenda a Grengewald il 29 settembre settembre alle 19 con la possibilità di staccare il pass per i gironi di Eurocup Women.



Dinamo Women – Grengewald 85-67

Parziali: 24-17;24-19; 18-16; 19-15.

Progressivi: 24-17; 48-36; 66-52; 85-67.

Dinamo. Orazzo 8, Dell’Olio 8, Moroni 13, Arioli 14, Patanè 2, Mitreva, Kaleva, Kozhobashiovska, Trebec, Lucas 38, Pertile 2, Fara. All.: Restivo.

Assist Arioli (5) - Rimbalzi: Moroni (7)

Grengewald. Baum 2, Hetting 18, Baum, Brown 10, Irthum 4, Schreiner, Hetto 8, Schmitz, Mathias 25, Hetting, Wollf, Schreiner. All Herman Paar

Assist:Brown (5) - Rimbalzi: Mathias (10)



Il commento dei protagonisti nel post partita



Serata da incorniciare per le Dinamo Women che, nella serata dello storico debutto, centrano la vittoria: non cela l’emozione coach Antonello Restivo nel commento del post partita. “Sono molto contento, quella di stasera non era una partita facile perché dobbiamo fare i conti con l’assenza di Tina Trebec, ancora ferma ai box, e quella di Jessica Shepard ancora impegnata in Wnba _ha spiegato il tecnico isolano_. Sono contento perché credo che questa sera i nostri tifosi abbiano assistito a una bella partita: inizialmente ero preoccupato per la nostra condizione perché è solo la terza partita che giochiamo. Sono contento perché abbiamo mostrato ottima intensità e mentalità: come ho detto nel prepartita la mentalità è fondamentale e oggi nell’ultimo quarto siamo stati bravi a cambiare sempre in difesa.





Voglio fare una menzione speciale, è chiaro che quello che ha fatto Maggie Lucas è sotto gli occhi di tutti, così come quello che hanno fatto le italiane: ma voglio citare il lavoro incredibile di Giulia Patanè e Veronica Dell’Olio. Tra una settimana ritorniamo sul campo, dobbiamo lavorare senza pensare di aver già vinto e andare lì a fare la nostra partita”. Maggie Lucas ha messo a segno una prestazione monstre nel debutto casalingo con 38 punti e 10 rimbalzi: “Siamo venuti qui con obiettivi molto chiari, sappiamo di avere tanta strada da fare ma sono molto contenta della partita che abbiamo fatto. Sapevamo di dover tenere alta l’intensità per i 40 minuti e credo che abbiamo ben interpretato la partita. Sono felice di essere qui, avevo già parlato in passato con coach Antonello Restivo e sono contenta di giocare per lui: quando giochi per un coach che ti vuole a tutti i costi è meraviglioso. Mi piace stare qui, sono contenta per i nostri tifosi: dopo il lungo distacco per il covid adesso dobbiamo essere estremamente fieri di poterli avere a palazzo. Siamo molto grati a tutti loro e speriamo di poterne vedere sempre di più. Quanto alla mia partita ho soltanto fatto il mio lavoro, faccio quello che serve alla squadra e l’importante è il risultato del gruppo, non lo score dei singoli”.

