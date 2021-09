Cagliari: Di Francesco e Stulac puniscono i rossoblu - l’Empoli espugna la Unipol Domus 2 - 0

Il primo tempo comincia con un’azione pericolosa del Cagliari con Keita seguita a breve distanza da una dell’Empoli con Pinamonti. Pericoloso anche al 7’. La partita è equilibrata, le due squadre ci provano anche se non con troppa convinzione. La partita si fa compassata fino al 25’ quando entrambe le squadre hanno due occasioni pericolose. Il Cagliari con un tiro da fuori e l’Empoli con un cross rasoterra in area che non ha trovato per un soffio il tocco vincente. L’Empoli trova la rete con Di Francesco, figlio dell’ex allenatore del Cagliari, al 29’ che segna da cross sul fondo con una conclusione che infilza Cragno senza scampo. I rossoblu subiscono il colpo e subiscono la pressione dei toscani. L’Empoli va vicino al goal anche 40’ con una conclusione da dentro area. Il primo tempo si conclude tra i fischi dei tifosi rossoblu.





Il secondo tempo inizia con un Cagliari ancora compassato e poco grintoso. Il ritmo aumenta con il passare dei minuti ma senza particolari pericoli da entrambe le parti. Al 56’ il Cagliari va vicino alla rete su un cross rasoterra che per poco non viene spizzato in rete da Joao Pedro. Al 59’ Keita prende il palo dopo un assist di Nandez. Il pubblico del Cagliari ritorna ad applaudire ed a sostenere i rossoblu. Al 69’ Stulac segna il 2 a 0 con una botta da fuori area sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Da questo momento la partita si spegne e l’Empoli prende in mano la gara subendo poco o nulla. Addirittura al”’80’ una conclusione dello scozzese Handerson da centrocampo si stampa sulla traversa della porta difesa da Cragno. Il Cagliari attacca anche per tutti i cinque minuti di recupero ma senza riuscire a segnare. Il Cagliari di Mazzarri è già in crisi e la sconfitta casalinga è più di un campanello d’allarme. (p.t.)

Il Cagliari oggi era chiamato alla vittoria. Di fronte al proprio pubblico, all’Unipol Domus, chiamato a gran voce da Mazzarri per sostenere la squadra, con i favori dei pronostici e contro un Empoli che oltre l’incredibile vittoria contro la Juventus è a secco di punti. E invece l’Empoli con una rete di Federico Di Francesco e di Stulac espugna l’Unipol Domus per due a zero.