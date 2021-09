A Tanca Regia è tempo di esami per giovani cavalli e puledri - Si assegna il titolo di campione sardo

Vetrina e concorso insieme, la manifestazione è organizzata dall’Agenzia Agris Sardegna-Servizio Ricerca per la Qualità e Valorizzazione delle Produzioni Equine, in collaborazione con il Comitato Regionale FISE Sardegna. Il Premio regionale di allevamento è riconosciuto e approvato dal Mipaaf, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. L'anno scorso si è laureato campione sardo 2020 Barbagia Selvaggia, risultata prima nella combinata che teneva conto delle prove morfo-attitudinale (ha chiuso al primo posto), di obbedienza e andature (altro primo posto) e del salto in libertà (sesta posizione). La femmina di tre anni presentata da Stefano Cossu è stata allevata da Mauro Daddi di Gavoi. Il programma – Giovedì 23: prova morfo-attitudinale per i cavalli di due anni, prova libera attitudinale al salto per i due anni, prova morfo-attitudinale foals, prova morfo-attitudinale puledri di un anno. Venerdì 24: qualifiche Salto in libertà per i tre anni.Sabato 25: attitudine al salto per i due anni.Domenica 26: finale salto in libertà.

La carica dei 114 per conquistare il titolo di campione sardo 2021 fra i cavalli di tre anni, che verrà assegnato domenica mattina dopo le prove di salto in libertà, in programma dalle 9. Nell'azienda di Tanca Regia (Abbasanta) è in svolgimento la settimana dedicata al 59° Premio Regionale Sardo che mette a confronto ben 289 puledri, il meglio dell'allevamento equino isolano. Ai 114 cavalli di tre anni vanno aggiunti infatti quelli di due anni (94) e di un anno (66) più 15 Foals, i puledrini che hanno solo qualche mese. I puledri prendono parte ad alcune prove che servono a valutarne la morfologia, l'attitudine all'attività sportiva e al salto in particolare.