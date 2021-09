Aperte le iscrizioni alla Castellana - Orvieto - Prima finale del Trofeo Italiano di velocità in Montagna

E’ stato anche esplicitato: Per potersi aggiudicare i titoli TIVM è obbligatoria la partecipazione ad almeno 3 manifestazioni valide per il solo TIVM, per il TIVM Centro è compresa la gara di Orvieto valida anche come la Finale TIVM ACI Sport Velocità in Salita. I vincitori di ogni Gruppo della Finale TIVM vincono la licenza gratuita per l’anno successivo (costo a carico della Federazione) più la gratuità della tassa d’iscrizione a tutte le gare di velocità in salita con validità per il solo TIVM (della propria Zona) a cui parteciperanno l’anno successivo (costo a carico degli organizzatori). I secondi e i terzi classificati di ogni Gruppo della Finale TIVM vincono la gratuità della tassa d’iscrizione a tutte le gare di velocità in salita con validità per il solo TIVM (della propria Zona) a cui parteciperanno l’anno successivo (costo a carico degli organizzatori). Ad arricchire la finale nazionale TIVM in questa sua prima edizione sarà anche il live streaming e la diretta su ACI Sport TV (228 Sky).





La novità ha dato ulteriore impulso alla serie cadetta ed ora Orvieto si prepara a vivere una gara ad alta adrenalina dove le sfide e lo spettacolo saranno assicurati dai certi protagonisti delle tre zone che avranno opportunità di confrontarsi direttamente per ambire al successo ed ai premi. La città di Orvieto ha mostrato ampio favore verso il lavoro degli organizzatori, che attraverso l’evento sportivo, portano i famosi luoghi umbri al centro dell’attenzione sportiva in uno slancio promozionale di particolare efficacia. Nel 2019 si disputò la 47^ edizione e la vittoria andò al pilota di casa Michele Fattorini su Osella FA 30 Zytek con il tempo di 5’34”97, seguito dal veneto Denny Zardo su Norma M20 FC e dal salernitano Angelo Marino su Lola F.3000.

La 48^ Castellana di Orvieto ha aperto le iscrizioni ed ottenuto il collaudo del tracciato per la competizione che dal 22 al 24 ottobre rappresenterà la prima finale nazionale di Trofeo Italiano velocità Montagna. Lavora a pieno regime l’intero staff dell’Associazione La Castellana Orvieto, per assicurare, come sempre, il migliore svolgimento dell’intenso fine settimana, che si svolgerà nell’incantevole cornice di una delle città più suggestive dell’intero bel paese e conosciuta per i suoi tesori, naturalistici, architettonici, storici e della tradizione. Le iscrizioni rimarranno aperte fino a lunedì 18 ottobre, ma già alcuni protagonisti delle salite italiane hanno inviato l’adesione. Saranno iscritti in via prioritaria, in qualità di finalisti, i concorrenti che risulteranno 1°, 2° o 3° di ogni Classe dei Gruppi ammessi nel TIVM, che avranno preso parte ad almeno 3 gare di TIVM della propria zona. Delle 3 gare minime, almeno 2 dovranno essere valide per il solo TIVM. Per loro la tassa d’iscrizione è gratuita (costo a carico della Federazione).