Cagliari: mercoledì alla Unipol Domus arriva l'Empoli - Mazzari chiede la carica dei tifosi

Prima partita in casa per il nuovo allenatore dei rossoblu





Quella con l'Empoli sarà "una partita difficilissima, non dobbiamo dare coraggio all'Empoli l'importante è aggredire ed essere cinici fin da subito". Il Cagliari non deve pensare alla classifica. Per ora deve lottare. Il mister si aspetta un atteggiamento caloroso dai tifosi e "noi dobbiamo dare cuore e anima e abbiamo bisogno dei nostri tifosi".





I rossoblu sembrano sulla strada giusta. Il mister annuncia che "ragazzi, io voglio che voi siate i primi tifosi degli undici che scendono in campo". Sul caso Joao Pedro il mister liquida l'argomento dicendo che "non c'è stato nessun problema per il cambio, Joao era solo dispiaciuto per aver subito il pareggio. Questo è positivo, vuol dire che c'è già un atteggiamento giusto".





“Ogni partita è come una finale”. La prossima sarà già mercoledì davanti ad un pubblico chiamato a raccolta per sostenere la squadra e far sì che possa arrivare finalmente la prima vittoria in campionato. (p.t.)

Come di consueto si è svolta in tarda mattinata la conferenza stampa di Walter Mazzarri. Il Cagliari affronterà domani alle 20 e 45 all'Unipol Domus l'Empoli. Per il mister è la prima partita casalinga con i rossoblu. Mazzarri chiede "aggressività e codici di squadra da seguire". Il Cagliari deve "cambiare atteggiamento per tutta la partita, deve essere pericoloso come si è fatto già contro la Lazio". Per la partita di mercoledì Mazzarri annuncia che "chi ha giocato contro la Lazio potrebbe essere già pronto per la gara ".