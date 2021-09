Luigi Troiani nuovo general manager all'Amatori Alghero

“Ho illustrato il progetto di sviluppo che ci ha presentato Luigi ai tutti di dirigenti ed ai miei amici e collaboratori del nostro club e tutti l’abbiamo accolto con estremo interesse ed entusiasmo - ha dichiarato il presidente dell’Amatori Rugby Alghero Francesco Badessi - La stagione sportiva che ci accingiamo ad iniziare sarà una stagione di costruzione, durante la quale avremo modo di porre le basi per questo ambizioso progetto, riportando al centro del nostro interesse il rugby nelle scuole e l’attività di alta formazione del rugby giovanile, che oltre ad essere un’importante impegno sociale, costituisce il futuro del nostro club. Voglio inoltre ringraziare tutte le autorità ed i rappresentanti di alcune delle aziende produttive del nostro territorio oggi presenti a questo incontro, con le quali abbiamo avuto il piacere di condividere questo nuovo progetto sportivo”.





“Ho creduto nelle potenzialità dell’Amatori Rugby Alghero sin da quando Il presidente Badessi me ne ha parlato, durante il periodo della sua presenza come Medico nello Staff della Nazionale Italiana di Rugby” - ha dichiarato Luigi Troiani - "Ho deciso di mettere a disposizione la mia professionalità dell'Alghero Rugby perché fermamente convinto che, con il sostegno degli enti istituzionali e delle attività economiche presenti sul territorio, attraverso una fattiva e costante collaborazione con tutte le realtà rugbistiche sarde, si possa concretizzare nel medio/lungo termine un risultato importante, che possa rendere nel tempo l’Amatori Rugby Alghero una delle eccellenze dello sport sardo, ed un club di riferimento per il rugby sardo e nazionale."

Presente il sindaco di Alghero Mario Conoci, l’Assessore allo sport Maria Grazia Salaris, e il Presidente della Commissione Agricoltura Piero Maieli, il Presidente dell'Amatori Rugby Alghero Francesco Badessi ha illustrato il nuovo progetto di sviluppo della società rugbistica, che si prefigge, attraverso la valorizzazione dei giocatori algheresi e sardi, ed il coinvolgimento di tutte le forze produttive presenti nel territorio, una crescita del club in tutta la sua struttura. La responsabilità di questa svolta importante per il club, che quest’anno parteciperà al campionato nazionale di Serie A, è stata affidata a Luigi Troiani, che rivestirà il ruolo di Manager Generale. Giocatore simbolo dell’Aquila Rugby, club dove si è affermato rugbisticamente, ed ex giocatore della Nazionale 47 presenze ufficiali con la maglia azzurra, Luigi Troiani, dopo aver ricoperto negli anni 1999-2001 analogo ruolo nel club abruzzese, raggiungendo la finale scudetto nel 2000 e partecipando l’anno successivo all’Heineken Cup (la coppa dei campioni del rugby, ndr), è stato per oltre 11 anni e fino allo scorso giugno, Manager della Nazionale Italiana di Rugby, acquisendo così una formazione specifica ed un’esperienza manageriale ventennale.