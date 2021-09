Top five per Academy Motosport / Alex Caffi Motosport nella seconda giornata di gara in Croazia

Gara strabiliante da parte del campione F.1 Jacques Villeneuve che partito dalla sesta posizione ha condotto la sua FJ #5 in una avvincente gara in cui l'esperto pilota non ha mai smesso di attaccare lottando fino alla fine per agguantare la prima posizione. Purtroppo al penultimo giro poco prima di una curva, un contatto con la #64 lo ha costretto al ritiro.

Federico Monti sulla FJ #2 ha concluso la sua gara nella caregoria ENPro al diciottesimo posto.

Dopo l'esaltante giornata di ieri con i tre podi conquistati da Jacques Villeneuve in ENPro, Vladimiros Tziortzis in En2 e quello di Federico Monti nella Club Challenge di venerdi, la giornata di domenica, si apre con l'avvincente gara di Vladimiros Tziortzis al volante della Ford Mustang #1 che ha sfiorato il podio per soli 3 decimi , tallonando l'avversario per tutto il tempo, tentando più volte negli ultimi giri, il sorpasso in un circuito conosciuto proprio per la difficoltà di trovare gli spazi giusti per superare. Vladimiros commenta il suo weekend:“E' stato un weekend davvero positivo con tanti punti guadagnati, ieri ero davvero contento con il secondo posto, abbiamo guadagnato punti preziosi, oggi speravo di poter arrivare sul podio ma alla fine non ho potuto spingere al massimo perchè non avevo più i freni, c'è ancora qualcosa che manca nella potenza specialmente in curva, abbiamo apportato delle modifiche e qualcosa è migliorato, grazie al team per tutto il lavoro fatto, non posso rimproverarmi niente, quello che ho potuto fare l'ho sicuramente fattto.”

Gara costante invece per Thomas Krasonis con la sua FJ #2 risalito alla sedicesima posizione.

Un soddisfatto Federco Monti Team Owner di Academy Motosport / Alex Caffi Motosport commenta a fine weekend:”Le gare di domenica sono state complicate per Vladimiros e Thomas che hanno comunque avuto una magnifica prestazione in un circuito davvero complicato dove sorpassare è davvero difficile, io sono molto contento delle mie prestazioni nelle diverse gare, mi dispiace davvero tanto per Jacques che fino all'ultimo ha condotto una magnifica gara e poi il contatto che lo ha portato fuori pista, ma possiamo dire che il team sta davvero crescendo conquistando posizioni importanti, rispetto a come siamo partiti da Valenzia stiamo facendo grandi progressi. Grazie a Alex Caffi, Race Art e a tutti i ragazzi che che stanno lavorando instancabilmente per migliorar e per far si che si raggiungano questi risultati.”