Cagliari: pareggio convincente a Roma contro la Lazio

L’ultima volta che le due squadre si son affrontate all’olimpico fu la Lazio a vincere per 1 a 0 con goal di Ciro Immobile. Questa volta il Cagliari strappa un pareggio per due a due. Per il Cagliari è stata la prima con Mazzarri in panchina. Un cambio d’allenatore che ha portato delle modifiche in formazione prima fra tutto la difesa a quattro e l’attacco a duo formato dal tandem Joao Pedro e l’ex Lazio Keita

Il primo tempo inizia con la Lazio all’attacco. Primi minuti di gran pressing per i biancocelesti e Cagliari tutto dietro a difendere con flebili tentativi di contropiede poco efficaci. Per i primi 10’ la Lazio domina il campo. Al 15’ su palla recuperata sull’out di destra da Nandez che serve in mezzo all’area Joao Pedro riesce quasi a segnare, incredibilmente, la prima rete per il Cagliari. Fino alla metà del primo tempo il gioco lo fa sempre la Lazio a cui manca solo la via del goal. Rete che arriva al 45’ con un colpo di testa di Ciro Immobile. Il primo tempo si conclude come è iniziato con la Lazio che attacca e il Cagliari che difende.

Il secondo tempo inizia con una rete di Joao Pedro in contropiede su assist di Marin con pallonetto di testa che riporta la partita in parità. Dopo la rete la partita diventa più equilibrata con entrambe le squadre che provano a passare in vantaggi con diversi errori nel fraseggio per le due compagini in campo. Al 63’ il Cagliari segna con una rete dell’ex Keita su assist di Joao Pedro portando i rossoblu in vantaggio. Da questo momento il Cagliari si chiude e la Lazio attacca e un paio di parate decisive di Cragno mantengono i rossoblu in vantaggio. Al 82’ Danilo Cataldi dopo un’azione rocambolesca di batti e ribatti tira da fuori area e segna una rete all’incrocio dei pali che riporta la partita sul due pari. Stavolta Cragno non ha potuto nulla sul destro di Cataldi. Il resto della partita è un assedio della Lazio fino all'ultimo respiro ma che non smuove il risultato dal pareggio





Il Cagliari ci ha provato, è stata anche in vantaggio per una ventina di minuto ma il digiuno dalla vittoria continua. Per Mazzarri buona la prima, in conferenza stampa aveva detto che avrebbe cercato di far emergere le potenzialità dei suoi ragazzi e a tratti ci è riuscito. Ora mercoledì ci sarà l'Empoli, che sia la volta buona per mettere a segno i primi tre punti in campionato? (p.t.)