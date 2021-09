Alessio Rovera vince la 4 Ore di Spa su Ferrari in ELMS

Rovera dichiara dopo la vittoriosa trasferta in Belgio: “E’ stata una gara molto difficile, ma sia François sia Emmanuel hanno effettuato un ottimo recupero dopo la sfortuna iniziale. Hanno fatto una gara super. Personalmente, nel finale ho dovuto gestire il tutto senza commettere errori e l’abbiamo portata a casa. La macchina era velocissima e molto ben bilanciata da guidare, noi dovevamo soltanto spingere. Sono davvero soddisfatto del lavoro svolto con la squadra e ora ci aspetta Portimao dove abbiamo già mostrato un ottimo ritmo in occasione della tappa del Mondiale Endurance a giugno”. Il sesto e ultimo round della ELMS 2021 sarà appunto la 4 Ore di Portimao, in Portogallo, nel weekend del 24 ottobre. --- ELMS 2021: 18 aprile Barcellona; 16 maggio Red Bull Ring; 6 giugno Le Castellet; 11 luglio Monza; 19 settembre Spa; 24 ottobre Portimao. FIA World Endurance Championship 2021: 1° maggio 6 Ore di Spa; 12-13 giugno 8 Ore di Portimao; 18 luglio 6 Ore di Monza; 21-22 agosto 24 Ore di Le Mans; 30 ottobre 6 Ore del Bahrain; 6 novembre 8 Ore del Bahrain.

Nel quinto round dell’European Le Mans Series Alessio Rovera ha vinto la 4 Ore di Spa in classe GTE e in equipaggio con i francesi François Perrodo ed Emmanuel Collard, con i quali si è alternato al volante della Ferrari 488 GTE del team AF Corse. Il pilota varesino, reduce dalla vittoria alla 24 Ore di Le Mans del mese scorso, si è dunque confermato ai vertici sul leggendario circuito belga, che a inizio stagione lo aveva visto trionfare anche nella 6 Ore del Mondiale Endurance. Per il trio di piloti di AF Corse quello di Spa è fra l’altro il secondo successo stagionale nella serie europea, a seguire quello della 4 Ore del Red Bull Ring e i due terzi posti ottenuto a Le Castellet e a Monza. Scattati dalla terza casella in griglia, la vittoria è arrivata al culmine di una rimonta dopo aver perso alcune posizioni in partenza a causa di una carambola occorsa davanti, con Perrodo, Collard e Rovera, al quale è dunque toccato il finale, a susseguirsi nell’ordine nei rispettivi stint di guida.