Andrea Palazzo e Jodi Simone Vullo protagonisti a Vallelunga

Una sfida eccezionale per il driver della Squadra Corse Angelo Caffi classe 1998, che ha dato riprova della sua esperienza internazionale e nazionale nelle gare GT.Competizione ricca di colpi di scena e di grinta anche quella di Andrea Palazzo; il driver pugliese del team bresciano in pista per la MINI Challenge, reduce da importanti traguardi, parte in pole position in gara 2 e difende la posizione guadagnando uno strepitoso vantaggio sugli agguerriti avversari per gran parte della gara, sfida terminata tuttavia con un dignitosissimo 5° posto per il forte pilota della Squadra Corse Angelo Caffi. Grandi traguardi e importanti punti anche in vista della prossima tappa all’Autodromo del Mugello nel prossimo weekend di campionato dall’8 al 10 ottobre.





-“Con la vettura c'è stato subito un bel feeling già dai test al Circuito di Cremona- ha rivelato Jody Vullo- nonostante i pochi chilometri c'è stata subito una relazione focosa. Il team Pinetti è stato valido nel farmi trovare un setup perfetto fin dall'inizio. Gara 1 è iniziata subito all'attacco, avevo un bel passo che mi ha portato subito in terza posizione e che mi ha consentito di andare a prendere i primi due, un problema tecnico e una penalità ci hanno poi relegato in nona posizione. Gara 2 all'attacco, partiti sempre in sesta posizione, dopo essermi sfilato in quinta posizione ho avuto una bella battaglia con Ferrara, guadagnando la terza posizione. La macchina, rispetto alla GT4 che ho guidato prima, è più divertente richiede uno sforzo maggiore ma da grande soddisfazione".-

La Squadra Corse Angelo Caffi si aggiudica uno strepitoso podio a Vallelunga durante la quinta tappa dell’ACI Weekend presso l’Autodromo “Piero-Taruffi”. Gara emozionante per entrambi i driver che hanno esaltato la scuderia bresciana con spiccata combattività e sano agonismo. Nelle gare tenutesi durante il fine settimana dal 17 al 19 settembre sono scesi in pista, per la squadra di Brescia che lavora in stretta collaborazione con la concessionaria Tullo Pezzo, due driver dall’eccezionale talento: Andrea Palazzo nella serie MINI Challenge e Jodi Simone Vullo nella BMW M2 CS Racing Cup Italy. Esordio brillante per il giovanissimo Jody Simone Vullo con la BMW seguita da Pinetti Motorsport, che in pista per la neonata serie BMW M2 CS Racing Cup Italy, conquista posizioni importantissime arpionando il terzo posto in gara 2, dopo aver ottenuto il giro più veloce in assoluto in gara 1 con soli 1’.43.052.