Cagliari: trasferta dura contro la Lazio - Mazzarri suona la carica

Il Cagliari affronterà domenica alle 18 la Lazio all’Olimpico di Roma. Come di consueto si è svolta oggi, sabato 18 settembre, alle 15, la conferenza stampa prepartita. Questa è la prima uscita pubblica per il nuovo allenatore dei rossoblu Walter Mazzarri. Il mister afferma di aver trovato un “ambiente eccezionale e strutture all’avanguardia. In tre giorni non posso dare indicazioni, la squadra però sembra che voglia reagire”. Aggiunge che “la squadra deve lottare fino all’ultimo minuto. Non dobbiamo metterci limiti e obiettivi. Devo ancora capire le potenzialità della squadra.”

Il Cagliari deve risolvere il problema delle tante reti subite in sole tre partite. Su questo Mazzarri afferma che “ho già proposto qualcosa di nuovo ai ragazzi per migliorare sul fronte reti subite”. L’obbiettivo del mister è quello di “migliorare e far emergere appieno il potenziale” dei giocatori.

Sulla Lazio, avversaria dei rossoblu domani alle 18, afferma che “la incontriamo dopo che hanno collezionato due sconfitte e la troveremo arrabbiata e sicuramente in gran forma. Ma sono convinto che possiamo metterli in difficoltà sfruttando il nostro potenziale ma non posso andare oltre” sarà il campo a parlare. “Dobbiamo essere capaci di soffrire” ma anche essere in grado di reagire.

Mazzarri dunque è fiducioso e suona la carica per far sì che il Cagliari possa fanalmente, dopo un inizio claudicante, riuscire a cambiare la musica. Sarà difficile cambiare “spartito”contro una Lazio ferita nell’orgoglio, da un inizio campionato ben poco esaltante. I biancocelesti venderanno cara la pelle e per i rossoblu sarà complicato portare a casa dei punti ma, in fondo, provarci non costa niente. (p.t.)