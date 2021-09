A Pittulongu il vento aiuta il campionato italiano windsurfer: arriva il maestrale

Grande soddisfazione anche da parte del sindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas, che ha sposato subito l’iniziativa lanciata dal Circolo Nautico Olbia, club organizzatore dell’evento. “Le regate - ha commentato Mulas - si svolgeranno anche nelle nostre acque , con passaggi molto spettacolari che potranno essere ammirati dal nostro lungomare e dalle nostre spiagge. Con il Circolo Nautico di Olbia che ha organizzato la manifestazione abbiamo iniziato un percorso che potrebbe portare Golfo Aranci ad essere sede principale di eventi di ancor maggiore rilevanza”. Golfo Aranci è un altro splendido spot dove poter praticare il windsurf. Anche qui lo scirocco è il vento predominante insieme all’ostro che spesso funziona ancor meglio. Libeccio e maestrale completano poi l’”offerta” delle condizioni a disposizione dei windsurfisti che si possono spostare su più spiagge godendo anche della possibilità del cosiddetto cruising verso l’Isola di Figarolo e della magnifica spiaggia di Cala Moresca dove quest’estate è stato girato il film della Walt Disney, “La Sirenetta”.

E i giudici daranno il via alla prova di Long Distance del 47esimo Campionato Italiano Windsurfer, organizzato dal Circolo Nautico Olbia. Uno spettacolo da non perdere con centinaia di vele colorate in acqua che attraverseranno il golfo di Olbia per raggiungere in piena planata la splendida baia di Golfo Aranci. Due enormi boe saranno posizionate proprio davanti alla passeggiata, dando modo ai turisti, agli interessati o ai semplici passanti di veder sfrecciare i campioni del windsurf. Acque cristalline e una natura incastonata tra Capo Figari, Monte Ruiu, Figarolo e Tavolara. Partenza da brividi a Pittulongu, con tutti gli atleti in acqua, per un bordo lunghissimo e molto tecnico. Il vento da terra qui è molto rafficato e servirà tutta l’esperienza tecnica dei regatanti per interpretare al meglio la prova. Potrebbero essere avvantaggiati gli atleti locali che qui conoscono per filo e per segno questo tratto di mare, ma la sfida è apertissima e in una competizione così lunga i colpi di scena potranno cambiare all’improvviso le sorti della giornata.