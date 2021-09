Tanca Regia: 300 cavalli iscritti al Premio Regionale Sardo

Allo stesso tempo il Premio Regionale Sardo è una vetrina per chi è interessato ad acquistare puledri in funzione di una futura carriera sportiva. E infatti in ogni edizione non mancano esperti e tecnici che vengono dalla Penisola e talvolta dall'estero per dare un'occhiata alla produzione equina isolana. Le prove - I cavalli di tre anni sosterranno la prova di Obbedienza e andature sul campo principale in sabbia silicea, la prova Morfo-Attitudinale sul campo in erba e il Salto in libertà (con gli ostacoli ma senza cavaliere) nell'apposito corridoio. I cavalli di due anni saranno invece sottoposti a due prove: quella morfo-attitudinale e l'attitudine al salto. Per i puledri di un anno e per i foals (i cavalli che non hanno ancora un anno) è prevista solo la prova morfo-attitudinale. Da martedì a sabato le prove inizieranno alle 8 di mattina. Domenica la finale del salto in libertà e le premiazioni che si svolgeranno tutte in mattinata. La manifestazione è riconosciuta e approvata dal Mipaaf, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

È il momento più importante per gli allevatori, una vetrina e un concorso per i puledri di uno, due e tre anni. Organizzata dall’Agenzia Agris Sardegna-Servizio Ricerca per la Qualità e Valorizzazione delle Produzioni Equine, in collaborazione con il Comitato Regionale FISE Sardegna, l'edizione numero 59 si apre lunedì 20 settembre alle 12.30 negli impianti di tanca Regia (Abbasanta) e prosegue tutta la settimana sino a domenica mattina, quando verrà effettuata la prova di salto in libertà per i cavalli di tre anni. Il Premio Regionale Sardo rappresenta e ha sempre rappresentato la più importante delle manifestazioni allevatoriali riservate alle produzioni destinate agli sport equestri in Italia. Sono quasi 300 i cavalli iscritti. Verranno valutati dai tecnici in alcune prove per verificarne la preparazione ma anche per offrire suggerimenti che consentono di migliorare l'addestramento dei puledri.