Sfida in Croazia per Academy Motosport/ Alex Caffi Motosport

Dopo il podio nell'ultima gara a Most il team Academy Motosport/Alex Caffi Motosport è pronto per la nuova sfida il 18 -19 settembre in Croazia nel quarto appuntamento della Nascar Whelen Euro Series che si sta avvicinando al gran finale in Italia, a fine ottobre, all'autodromo di Vallelunga. In pista schierati al via nella categoria ENpro Il Campione del Mondo di F1 Jacques Villeneuve con la sua FJ #5 e Federico Monti con la vettura #2, mentre per la EN2 il giovane cipriota Vladimiros Tziortzis attualmente terzo assoluto di categoria, con la Ford Mustang #1, insieme al compagno di squadra il greco Thomas Krasonis che dopo l'ultimo sfortunato weekend di gara ha tanta voglia di riscattarsi al volante della FJ #2. Nella Club Challenge troveremo nuovamente Federico Monti e Vladimiros Tziortzis.

Un sempre ottimista e carismatico Federico Monti commenta:”Siamo davvero contenti di tornare a Grobnik perchè abbiamo trovato sempre un ambiente molto accogliente e davvero bello, diciamo che dopo il weekend tubolento di Most desideriamo davvero fare meglio, abbiamo eseguito dei test alla macchina #2 per mettere a punto il nuovo motore e quindi siamo tutti, davvero molto motivati e desiderosi di raggiungere altri importanti risultati. Non sarà una gara facile, viste anche le previsioni meteo non proprio favorevoli, ma lo saranno per tutti e noi sicuramente ce la metteremo tutta. L'importante come dico sempre è anche divertirsi e noi cercheremo di farlo anche questa volta. Il team è motivato e sempre più entusiasta”-.

Gara Challenge Club venerdi 17 settembre a partire dalle 09.00, sabato gara ENpro alle 14:00 - EN2 alle 17:00. Domenica gara 2 categoria EN2 alle 10:30 - ENpro alle 14:45 trasmesse live su https://www.euronascar.com/euronascar-tv/e motosport.tv (canale 229 Sky)

Calendario Nascar Wheelen Series 2021: 15/16/05 Valencia (E) - 03/04/07 Brands Hatch (UK) - 05/06/08 Most (CZ) - 18//19/09 Rijeka (HR) - 09/10/10 Heusden Zolder(BE) - 30/31/10 Vallelunga (IT).